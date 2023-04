L’Isola dei Famosi 2023, rapporti tesissimi tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi è iniziata da pochissimo ma i primi veleni cominciano a farsi sentire. Sia tra i concorrenti che già stanno litigando parecchio, come ad esempio Alessandro Cecchi Paone e Nathalie Caldonazzo ma anche tra la conduttrice e l’opinionista Enrico Papi. Infatti, pare che i due non vadano esattamente d’amore e d’accordo e questo lo hanno colto anche i telespettatori vedendo il programma comodamente seduti a cosa.

Più che altro è Ilary Blasi che sembra mal sopportare gli atteggiamenti troppo da protagonista che spesso le rubano la scena messi in atto da Enrico Papi a differenza di Vladimir Luxuria che, a gli occhi di tutti, in primis della conduttrice è l’opinionista perfetta con il suo saper stare elegante ma con le sue analisi argute e lucide nei confronti di tutti.

Vediamo cosa sta accadendo tra i due.

Tra Ilary Blasi ed Enrico Papi i rapporti appaiono molto tesi

Tutti hanno notato che c’è della tensione tra la conduttrice e Enrico Papi, infatti, pare tutto dipenda dall’esuberanza di Papi che, essendo abituato a condurre, pare non resca a stare un po’ tranquillo e relegato nel ruolo di opinionista ma che prenda la parole troppo e spesso.

TvBlog ha fato sapere che nella prima puntata tanto Papi si intrometteva e parlava anche quando la Blasi non avrebbe volti che quest’ultima abbia chiamato qualcuno degli autori o, comunque in generale della produzione per farlo stare un po’ di più al posto suo.

Ma Enrico Papi, che il suo protagonismo innato continua a parlare e a commentare anche quando lo spazio dovrebbe essere solo di Ilary Blasi, irrita la conduttrice.

Fin dal lancio con il paracadute e quindi, dall’arrivo in Honduras, Papi si è intromesso tanto da far innervosire anche il pubblico oltre la padrona di casa. Infatti, commenta momenti in cui forse i telespettatori vorrebbero godersi solo il programma fatto dai concorrenti.

Ilary Blasi lo ha stroncato in diretta tv

Nella seconda puntata, Enrico Papi ha interrotto Ilary Blasi che lo ha bloccato e poi Papi ha superato se stesso quando addirittura ha preso lui la busta per conoscere per primo il nome del eliminato e la Blasi lo h stroncato dicendo che neanche i suoi figli hanno certo atteggiamenti così infantili.