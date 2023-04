Isola, Enrico Papi, si rincorrono le voci dell’addio al programma e lui sui social scrive: «Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina»

0 SHARES Condividi Tweet

Questa edizione de L’Isola dei famosi è iniziata con il botto perchè pare che tra la conduttrice, Ilary Blasi e uno dei due opinionisti, Enrico Papi non ci sia troppo feeling e questo dipenderebbe dal carattere troppo esuberante di lui e dal suo essere sempre molto protagonista anche quando gli spazi toccherebbero alla Blasi. Per questo circolano voci che Ilary non sia affatto contenta di questa presenza e non si esclude che la produzione prenda provvedimenti in merito. Nel frattempo Enrico Papi, sui social ha scritto un tweet molto strano. Vediamo di che si tratta e cosa sta accadendo.

Enrico Papi non sta piacendo né a Ilary né ai vertici

Enrico Papi, che ha sostituito Nicola Savino, opinionista dell’anno scorso, pare che già da lunedì primo maggio non sarà più in trasmissione perché non va affatto d’accordo con la Blasi.

Già in diretta lei, per tenerlo a freno, gli aveva detto «Guarda che litighiamo» ma il punto di massima irritazione da parte di Ilary ci sarebbe stato quando lui, scherzando ha sottratto la busta dove c’era il nome del primo eliminato. Questo gesto pare non sia piaciuto neppure ai vertici di Medst.

Enrico Papi e il tweet misterioso

Non è ben chiaro, se Enrico Papi dovesse lasciare il programma se è stata una decisone Mediaset o sua perché in queste ore ha pubblicato sui social un tweet molto sibillino: «Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l’ho detto io!)».

In tanti hanno pensato che si stesse proprio riferendo al programma e alla sua eventuale decisione di lasciare per l’incompatibilità con la padrona di casa.

Prima che iniziasse il programma Enrico Papi aveva detto così di Ilary Blasi: “Sono stato il primo a sceglierla in tv” .

E poi ha spiegato meglio: “Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno del programma Sarabanda e mi colpì … Non aveva ancora 18 anni e aspettammo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notai subito la sua spontaneità”.

Invece, prima che iniziasse l’Isola aveva detto così del suo ruolo: “Entrerò in sintonia coi concorrenti, cercherò di essere, per quanto possibile, dalla loro parte, perché già fare questo percorso è complicato”.