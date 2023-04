Simona Ventura massacrata inspiegabilmente sui social, interviene Giovanni Terzi

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Giovanni Terzi formano una coppia molto stabile tanto che stanno pensando seriamente di sposarsi. La loro serenità è stata un po’ rovinata da un pesantissimo attacco social subito dalla Ventura qualche ora fa che è stato così esagerato che Giovanni Terzi ha pensato di intervenire e dire la sua. Ma andiamo con ordine e vediamo caso è successo.

Simona Ventura attaccata duramente sui social

Simona Ventura ha pubblicato sui social diverse fotografie in compagnia del suo compagno Giovanni Terzi ma anche ad anche altri amici che hanno testimoniato come la conduttrice ha trascorso la giornata del 25 aprile. Come sempre accade è stata riempita di commenti molto carini ma poi, ad un certo punto, sono emersi anche attacchi pesantissimi , così duri da sembrare irragionevoli. La Ventura, che certamente è rimasta molto male per questo ingiusto quanto immotivato attacco, non ha risposto in alcun modo, preferendo piuttosto, la strada del silenzio ma a rispondere ci ha pensato il compagno, Giovanni Terzi.

Giovanni Terzi interviene sui social e difende la compagna

A fronte del silenzio di Simona Ventura, Giovanni Terzi ha scritto così: “Una cosa però mi rattrista: vedere che i commenti più numerosi e cattivi vengano da delle donne nei confronti di una donna”. La Ventura, dal canto suo, si è limitata a mettere dei cuoricini a questo commento.

Simona Ventura che fino a sabato scorso è stata impegnata con la trasmissione di Milly Carlucci del sabato sera, Il cantante mascherato dove era nascosta sotto la maschera di Stella, ha detto così quella esperienza: “È stata un’esperienza entusiasmante e impegnativa, che mi ha fatto tornare a tanto tempo fa, quando bambina e poi adolescente, mi nascondevo dietro maschere e trucchi per sentirmi protetta e giocare sentendomi me stessa. Grazie a Milly Carlucci ed Endemol Italia per avermi cercato, e a voi cari amici (ed amiche citando la Gialappas Band) per avermi fatto arrivare fino qui!”

Poi, alla 79^ edizione della Mostra d’arte cinematografica di Venezia si è molto dedicata ai suoi fans stringendo mani e dando sorrisi e questo è stato tanto apprezzato dal suo pubblico che la segue e la ama da tantissimi anni.