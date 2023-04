Lorella Cuccarini, dopo la frase della figlia il web si scatena, la ragazza mette un punto e chiude la questione

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi ha suscitato molto clamore dopo la dichiarazione che ha rilasciato o, meglio, la risposta che ha dato ad un suo follower. Poi, però, ha voluto chiudere definitivamente la questione. Vediamo cosa è accaduto e quali sono state le sue dichiarazioni.

Chiara Testi: “Non amo le etichette, potrei innamorarmi di un ragazzo come di una ragazza”

Chiara Testi, la figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sui social, ha risposto ad un suo follower che le aveva chiesto se si fosse mai innamorata di una ragazza: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

La ragazza è una dei quattro figli della Cuccarini ed è la gemella di Giorgio.

Chiara Testi mette un punto alla questione: “Nessun clamore”

Dopo tutta l’attenzione che si è riversata sulla ragazza per la dichiarazione che ha fatto sull’amore, Pipol Gossip ha provato ad intervistarla ma lei con poche parole ha voluto mettere un punto alla questione ed ha risposto così: “Non c’è clamore o notizia. Non amo stare al centro dell’attenzione”.

E, ancora: “In verità, tutto quello che sentivo di dire sul tema l’ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c’è notizia o clamore e non amo stare al centro dell’attenzione”.

Dal canto suo la mamma, Lorella Cuccarini non è intervenuta in alcun modo in questa vicenda e continua ad occuparsi tantissimo del suo ruolo che ha all’interno della scuola di Amici dove riveste il ruolo di professoressa di canto. Qualche tempo fa ha dichiarato: “Il guanto dei prof è un momento di spettacolo puro, non c’è gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti”. E poi sempre nella stessa intervista rilasciata al settimanale Chi. Anche ha aggiunto: “Per il resto siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi, a volte ci sono momenti di tensione, allora quel balletto lì ci dà respiro”. Ci divertiamo moltissimo. E c’è, è vero, una reazione che a noi pare spropositata”.