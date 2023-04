Elena Santarelli una furia sui social: ”Non devo fare lo show coi miei figli”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santerelli spesso finisce nel mirino degli haters ma lei è solita rispondere a tono e non le manda certo a dire. Vediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, perché è stata ancora attaccata e come si è difesa.

Elena Santarelli attaccata sui social perché trascorre poco tempo con i propri figli

Elena Santarelli, 41enne si è difesa dopo che sui social è stata attaccata perché trascorre, a detta degli haters, poco tempo con i suoi due figli, Giacomo e Greta. Infatti, dopo che ha postato alcune foto che la ritraggono a passeggio solo con il marito Corrado ma non con i due figli, lei ha risposto al veleno e anche stanca dei continui attacchi assolutamente ingiustificati così: “Mi dicono che non sto con i miei figli, ma…”

E poi: “Non devo fare lo show coi miei figli, pensate ai vostri”

E poi ha continuato: “A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli … ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”.

Quindi ha voluto dimostrare di essere insieme ai figli a passeggio ma di non averli per forza voluti mostrare sui social, al contrario di tante altre persone famose e non.

La malattia di Giacomo

Elena Santarelli viene fuori da un periodo complicatissimo dopo che, qualche anno fa, al figlio Giacomo oggi 14enne era stato diagnosticato un tumore celebrale. Oggi il ragazzo sta bene ma Elena Santrelli in una dichiarazione di qualche tempo fa ha spiegato: «Siamo tornati alla normalità il più possibile, siamo felici. Poi se mi chiedi se vado a letto la sera come prima del 30 novembre 2017 ti rispondo di no. Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con i figli 13enni e non sono più la stessa Elena. La vigilia di Natale festeggio ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino. Ma abbiamo avuto un grande insegnamento e, tra le varie lezioni, c’è pure quello di essere grati e godere a pieno ogni giorno». E poi ha aggiunto che il tumore potrebbe anche tornare e Giacomo ne è consapevole.