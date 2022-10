Mattino 5, Ginevra Lamborghini asfaltata da Raffaello Tonon

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 si è parlato di Gf vip e del caso Marco Bellavia. Raffaello Tonon ha smontato Ginevra Lamborghini, ma cosa ha riferito?

Raffaello Tonon è stato ospite nei giorni scorsi nel salotto gli Federica Panicucci a Mattino Cinque. Inevitabilmente si è parlato del Grande Fratello vip, di quello che è accaduto in questi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando proprio di Marco Bellavia e di tutto ciò che è accaduto lo scorso 3 ottobre durante l’ultima puntata del GF vip andata in onda. Raffaello Tonon in qualche modo ha voluto smontare le giustificazioni date dalla sorella di Elettra Lamborghini e lo ha fatto nel salotto di Federica Panicucci. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Raffaello Tonon a Mattino 5 si scaglia contro Ginevra Lamborghini

Raffaello Tonon nei giorni scorsi è stato ospite nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque ed ha affrontato uno degli argomenti più chiacchierati del momento, ovvero la vicenda Marco Bellavia. Il noto pianista si è scagliato contro Ginevra Lamborghini, l’ex gieffina che è stata squalificata dal Grande Fratello vip dopo aver pronunciato una frase davvero da brividi su Marco Bellavia. Tonon si è letteralmente scagliato e scatenato, facendo un po’ un resoconto di quella che è stata l’esperienza di Ginevra all’interno della casa e mettendo in evidenza alcuni atteggiamenti che sono risultati piuttosto controversi.

Tonon e le parole su Ginevra

Ginevra Lamborghini come sappiamo è stata protagonista di una brutta pagina di questo reality ed ha pronunciato quelle parole orribili nei confronti di Marco Bellavia. “Un pianto con poche lacrime. Qui ci sono due problemi: da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro questa scatola. Questa è la verità: “Se la gente mi critica, se ho fatto una figura esecrabile, cosa ne sarà del mio futuro sociale e lavorativo?”. Queste le parole dichiarate da Raffaello Tonon che ha così smontato Ginevra la quale ha voluto in qualche modo giustificarsi, dicendo di aver detto quelle parole, dopo che Bellavia avrebbe tentato di avere dei contatti fisici con lei.

La giustificazione di Ginevra

“Secondo: Marco le ha dato un pizzicottino bonariamente, altrimenti il Grande Fratello sarebbe intervenuto subito ai danni di Bellavia. Non può essere paragonato ad un’invasione di spazio quando abbiamo le ragazzine di 15 anni alle sei del pomeriggio violentate dai mostri. Io lo trovo ciò incredibile”. Queste ancora le parole di Tonon. Intanto ci sarebbe un curioso aneddoto relativo proprio a queste scuse poste da Ginevra Lamborghini. Dopo la sua uscita, alcuni concorrenti della casa come Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi hanno sottolineato come in realtà Ginevra si sia scusata dopo aver sentito insulti fuori dalla casa.