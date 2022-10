La vita in diretta, Giovanna Civitillo senza freni: “Amadeus e io non abbiamo potuto fare diversamente”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo racconta un retroscena inedito sul figlio Josè e il Festival di Sanremo e lo ha fatto a La vita in diretta.

Giovanna Civitillo, ovvero la moglie di Amadeus è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La Vita in diretta nella giornata di martedì 4 ottobre 2022. Giovanna è stata intervistata nell’ultima parte della trasmissione, spazio in cui vengono trattati i diversi temi di gossip o comunque legati a personaggi del mondo dello spettacolo. Ebbene, proprio durante la sua ospitata si è parlato in studio di diversi argomenti tra cui anche la pubblicazione sui social da parte di tanti personaggi del mondo dello spettacolo delle foto dei loro figli minorenni. Ma cosa ha dichiarato Giovanna?

Giovanna Civitillo ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta

Giovanna Civitillo è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta. La donna, ospite nel salotto di uno dei programmi più amati di casa Rai, ha trattato diversi argomenti tra cui quelli relativo alla pubblicazione sui social da parte dei genitori delle fotografie dei figli minorenni. Giovanna nello specifico ha confessato di essere stata sempre molto attenta a non condividere su Instagram le fotografie del figlio di José se non quelle in cui lo stesso appare di spalle. Come ben sappiamo però, il figlio di Amadeus è apparso anche davanti alle telecamere in occasione del Festival di Sanremo.

La proposta di Milly Carlucci a Giovanna e Amadeus

A quel punto che la stessa Giovanna ha rivelato che in quell’occasione, purtroppo non è stato possibile evitarlo visto che era il primo festival condotto da Amadeus e che nonostante i due gli avessero proposto di seguirlo dalla stanza d’hotel, il ragazzino ha voluto ovviamente essere in prima fila al teatro Ariston. Dopo questo aneddoto pare che Giovanna abbia comunque scambiato qualche parola con Milly Carlucci rivelando di essere stata anche invitata a prendere parte al programma Ballando con le stelle in coppia con il marito come ballerina per una notte. A quanto pare però, il marito non può prendere parte perché è sempre a Milano il sabato sera per assistere ai tornei del figlio.

La controproposta di Giovanna

A quel punto, la Civitillo ha fatto una proposta piuttosto importante alla padrona di casa ovvero le avrebbe chiesto di esibirsi lei con un ballerino e lui con una ballerina. A questa proposta Milly Carlucci non ha dicendo che per lei potrebbe anche andare bene, ma che poi alla fine con un gran finale i due dovranno sempre e comunque ballare insieme.