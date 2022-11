Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith si sono dichiarate guerra, la Lucarelli la stronca: “Che signora”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith rilascia un’intervista e parla di Selvaggia Lucarelli e del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La giornalista risponde a tono.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sono sempre di più in guerra. Le due giurate di Ballando con le stelle è da un pò di tempo che si punzecchiano, puntata dopo puntata e adesso la situazione sembra essere proprio degenerata. Ebbene, dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi dalla presidentessa della giuria di Ballando con le stelle e le sue dichiarazione contro Selvaggia, adesso a parlare è stata quest’ultima che ha pubblicato una Instatram stories contro la collega. Ecco le sue parole.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sempre più in guerra

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore si è scagliata contro Carolyn Smith. Che tra l’altro non corre buon sangue lo avevamo già capito, ma adesso la situazione sembra essere proprio degenerata. Ebbene, nelle scorse settimane si sono venute a creare delle dinamiche che hanno portato le due donne della giuria di Ballando, l’una contro l’altra. Da una parte c’è lei, Carolyn Smith, una nota e apprezzata coreografa e presidentessa della giuria del programma di Rai 1. Dall’altra, invece, c’è Selvaggia, una nota giornalista, conosciuta anche per avere un bel caratterino, la quale puntata dopo puntata ha iniziato a punzecchiare Carolyn, che ovviamente tra tutti è la più esperta di ballo e la più capace di dare dei giudizi tecnici.

L’intervista della Smith che ha scatenato la rabbia della Lucarelli

Dopo la puntata del 4 novembre, quando le due si sono scontrate sull’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, è praticamente iniziata una guerra tra le due. La Smith ha rilasciato un’intervista al vetriolo a Tv sorrisi e canzoni, parlando così di Selvaggia ed anche del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Carolyn Smith ha sottolineato il fatto che Selvaggia non si può permettere di parlare di tecnica, proprio perchè non ha le competenze.

La replica al veleno di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli, di certo, dopo le parole della collega non è potuta rimanere in silenzio ed ha riproposto tra le sue Instagram stories alcuni titoli di alcuni articoli ed ha risposto in modo acido alla sua collega.“Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”. Queste ancora le sue parole.