Fedez sottolinea le differenze che ci sono tra lui e Chiara Ferragni, boom di like

Fedez nelle scorse ore pubblica un video sulle differenze tra lui e Chiara Ferragni. “Io con i calzini bucati, lei sempre elegantissima”.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e più affiatate degli ultimi anni. Non c’è dubbio sul fatto che I Ferragnez, così come si sono soprannominati siano conosciuti in tutto il mondo, visto che la prima Chiara Ferragni è la nota imprenditrice digitale che ha costruito un vero e proprio impero in questi anni. La loro storia d’amore è nata proprio sotto i riflettori e continua ad essere anche oggi, dopo un matrimonio e la nascita di due bambini. Sia Chiara che Federico condividono con i loro follower tanti momenti della loro quotidianità sui social. Proprio nelle scorse ore Fedez ha ironizzato sulle differenze tra lui e la moglie e non ha potuto non far sorridere anche in questo caso.

Fedez ironizza sulle differenze con la moglie Chiara Ferragni

Il rapper milanese nelle scorse ore sui social ha parlato ancora una volta di se stesso e della moglie e lo ha fatto in chiave ironica. Ebbene, Fedez ha mostrato quelle che sono le differenze tra lui e la moglie e lo ha fatto pubblicando un video davvero molto divertente sui loro outfit che sarebbero piuttosto scoordinati. Ma qual è la differenza maggiore tra marito e moglie?

Il video pubblicato dal rapper milanese che fa tanto sorridere i suoi follower

In questo ultimo video pubblicato dal rapper milanese quest’ultimo ha voluto mostrare tutte le differenze di carattere e non solo tra lui e la moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha anche sottolineato quanto entrambi siano anche differenti nell’approccio con i figli Leone e Vittoria. Poi, inevitabilmente anche la differenza di look. Fedez ha sottolineato come per Chiara qualsiasi occasione sia buona per influenzare milioni di followers e lanciare regole di stile.

Outfit diversi, Fedez mostra i suoi piedi e quelli di Chiara

Effettivamente Chiara appare sempre con i capelli sistemati, outfit sempre eleganti.“Mi moglie sempre elegante anche quando porta suo figlio a tennis . E poi c’è Federico, ah forse ho anche le calze bucate”. Questo ancora quanto aggiunto da Fedez che con le sue parole ha fatto sorridere milioni di follower, mostrando nel video i suoi piedi con le calze e le ciabatte.