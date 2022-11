Ballando, Milly Carlucci sta battagliando per riavere Montesano, la reazione della Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci vorrebbe riportare in studio a Ballando con le stelle Enrico Montesano. La Rai però avrebbe decisamente detto di no. Cosa sta accadendo?

Torniamo a parlare di Ballando con le stelle e nello specifico di quello che è accaduto nei giorni scorsi quando Enrico Montesano è stato squalificato dal programma. Da quel momento è praticamente accaduto di tutto ed in tanti hanno voluto esprimere il loro parere e dare la propria versione dei fatti. Milly Carlucci lo scorso sabato si è espressa ed ha fatto capire di essere particolarmente dispiaciuta per quanto accaduto, anche perchè Enrico Montesano era uno dei personaggi principali di questa edizione del programma e la stessa conduttrice aveva lottato tanto per averlo. Adesso, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe tentato in tutti i modi di riportare il comico in studio, ma i vertici Rai glielo avrebbero impedito. Ma come stanno davvero le cose?

Ballando con le stelle, Enrico Montesano squalificato

A Ballando con le stelle, continua ad esserci l’ombra di Enrico Montesano, l’attore comico che è stato squalificato nelle scorse settimane, per aver indossato in sala prove, una maglietta fascista. Questa vicenda ha destato parecchio scandalo e sono stati in tanti a parlarne. Lo stesso ha tentato di giustificarsi, ma la Rai è stata irremovibile. L’azienda avrebbe deciso di non concedere altro spazio ad Enrico che è stato purtroppo protagonista di un comportamento che è stato ritenuto inammissibile.

Milly Carlucci vorrebbe riportare l’attore in studio a Ballando

Milly Carlucci però avrebbe tentato di riportare Enrico in studio, senza riuscirci. Secondo alcune indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice avrebbe perdonato Enrico ed avrebbe tentato di riportarlo in studio. La Rai avrebbe bloccato Milly Carlucci.

L’indiscrezione di Giuseppe Candela

“A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo sogno: riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva”. Questa l’indiscrezione di Dagospia.