Ballando, Milly Carlucci diretta su Enrico Montesano: “Ecco cosa credo io”

Per la prima volta a distanza di giorni, Milly Carlucci è intervenuta in puntata a Ballando con le stelle per affrontare il caso Enrico Montesano. Ecco le sue parole.

Nel corso della serata di ieri sabato 19 novembre 2022 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata, come sempre ci sono state tante esibizioni da parte dei concorrenti in gara e dei loro maestri di ballo. Ad ogni modo, ad un certo punto si è anche affrontato l’argomento Enrico Montesano e per la prima volta Milly Carlucci ha detto la sua al riguardo. È stato dopo le prove speciali che la conduttrice ha chiamato Alessandra Tripoli chiedendole di raggiungerla al centro dello studio. In quel caso, la conduttrice ha affrontato proprio questo argomento relativo alla squalifica di Enrico Montesano dal programma.

Ballando con le stelle, la conduttrice affronta la vicenda Enrico Montesano

A distanza di una settimana Milly Carlucci ha rotto il silenzio riguardo quanto accaduto su Enrico Montesano. Lo stesso pare che fosse rimasto piuttosto male del fatto che la conduttrice avesse scelto di non parlare e non esprimersi a riguardo. Così nel corso della puntata di ieri, dopo le prove speciali, Milly Carlucci ha chiamato Alessandra Tripoli chiedendo di affiancarla al centro dello studio.“Come sapete, la Rai ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione, per un comportamento giudicato inaccettabile per le regole dell’azienda e per i princìpi ispiratori del mandato di servizio pubblico”.

Le parole della conduttrice

Ma non è finita qui, visto che Milly avrebbe ancora aggiunto dell’altro. “Come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista perchè il loro contributo artistico sarebbe stato importante. Sono ovviamente dispiaciuta a livello umano anche per Enrico, che a sua volta è dispiaciuto per tutto quello che è successo”.

Alessandra Tripoli balla ugualmente insieme al marito

Queste ancora le parole della conduttrice di Ballando con le stelle che ha portato anche in studio un messaggio direttamente da parte di Enrico, il quale ha voluto chiedere scusa a tutti per il gesto. Milly parlando con i telespettatori ha aggiunto che loro devono sicuramente pensare prima di tutto a divertirsi e non a queste dinamiche. A quel punto, poi la conduttrice ha comunicato che Alessandra Tripoli avrebbe comunque ballato lo stesso, un omaggio a Gabriella Ferri, insieme però al ballerino Luca Urso che è anche suo marito.