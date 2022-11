Paolo Bonolis, Laura Freddi va alla presentazione suo libro ma dice: “Non sono venuta per Paolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi è stata alla presentazione del secondo libro di Paolo Bonolis e la dedica l’ha fatta Sonia Bruganelli. Ma cosa ha scritto?

Laura Freddi nelle scorse ore è stata sotto i riflettori per quanto accaduto con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Proprio nella giornata di ieri c’è stata la presentazione del libro di Paolo, intitolato “Notte fonda” e Laura pare che fosse proprio presente. Ad ogni modo, la dedica al libro è stata fatta da Sonia Bruganelli e non dallo stesso Paolo. Sappiamo che i due sono stati insieme per diverso tempo molti anni fa. Ciò nonostante tra di loro è sempre rimasto un grande affetto. Anche Sonia e Laura in questi ultimi anni hanno dimostrato di non aver nessuna rivalità. Ad ogni modo, perchè la dedica è stata fatta da Laura?

Laura Freddi alla presentazione del secondo libro di Paolo Bonolis “Notte fonda”

Laura Freddi è stata alla presentazione del secondo libro di Paolo Bonolis, ovvero quello intitolato “Notte fonda”. Laura Freddi in una storia che ha pubblicato su Instagram, dove mostra il momento dell’autografo fatto dalla Bruganelli e non da Paolo, dice “Sono venuta solo per questo, non per Paolo”. Ovviamente la showgirl si è espressa con la sua solita ironia e simpatia.

La dedica al libro però la fa Sonia Bruganelli, ecco le parole della moglie di Bonolis

Sonia nella dedica avrebbe scritto “Alla mia dolce, tenera, bellissima amica”. Anche queste parole hanno confermato il fatto che tra le due non ci sia alcun problema. Se oggi il rapporto tra le due è questo, in passato non è sempre stato così. La moglie del noto conduttore infatti, in passato durante un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone, aveva lanciato qualche frecciatina.

In che rapporti sono Sonia e Laura?

«Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a vent’anni era ‘na fregna pazzesca. Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta e mi sono detta: ‘Ah così è… è un gattino’. E non l’ho odiata più». Queste le parole di Sonia, espresse nel salotto della Bortone un pò di tempo fa.