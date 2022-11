Tu si que vales, Marco Mingardi vince e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Mingardi vince l’edizione 2022 di Tu si que vales. Sui social però scoppia la polemica, in molti non approvano.

Nella serata di ieri è andata in onda la puntata di tu Sì que vales, ovvero la finale del noto e popolare talent show del sabato sera di Canale 5. A vincere questa edizione 2022 è stato Marco Mingardi ma nelle ore successive è letteralmente esplosa la polemica. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Tu di que vales, Marco Mingardi vince ma non convince

Nella serata di ieri, sabato 19 novembre 2022 è andata in onda la finale del noto programma Tu si que vales ed a trionfare è stato Marco Mingardi. Quest’ultimo ha sfidato gli altri performer e alla fine si è aggiudicato un montepremi di €100.000 in gettoni d’oro. Con lui, alla finalissima sono arrivati anche Daniel K, Die Mobiles e James. Per la prima volta, nella puntata di ieri è stato anche assegnato il premio Sky Glass, ovvero 30 mila euro in gettori d’oro, vinto dai giovani di Novi Games.

Assegnati i premi Sky Glass e Scuderia Gerry Scotti

Come avvenuto anche nelle scorse edizioni, è stato anche assegnato il premio Scuderia Gerry a Giovanni Lepori che ha vinto un viaggio premio a Rio de Janeiro. Di questa finale che tra l’altro è durata davvero tanto, perché terminata intorno alle 1:40 di notte, se ne è parlato abbondantemente per tutta la notte. In tanti sono stati coloro i quali hanno attaccato i conduttori ovvero Belen Castrogiovanni, Giulia Stabile e Sakara, perché non ritenuti adeguati. Alcuni telespettatori, invece, avrebbero sostenuto che quest’anno il livello dei finalisti non è stato proprio all’altezza rispetto a quello delle Edizioni passate.

Le polemiche su Mingardi, i telespettatori in rivolta

Su Twitter nello specifico è scoppiata una vera e propria polemica per la vittoria di Mingardi. Su di lui sono state dette le peggio cose, ovvero che è “raccomandato” e poi ancora “ha vinto il nulla” ed infine “hanno fatto vincere uno che manco era arrivato in finale”, visto che il cantante era stato ripescato. Insomma, sembra proprio che il pubblico non sia stato d’accordo con la vincita del cantante.