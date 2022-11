Ballando, Selvaggia Lucarelli gela tutti: “Gabriel Garko? Solo se si mette la maglietta sbagliata”

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriel Garlo conquista tutti nel corso della puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 19 novembre. Tanti complimenti da parte di Selvaggia Lucarelli.

A Ballando con le stelle, nella serata di sabato sono andate in scena davvero tanti momenti emozionanti. Ad ogni modo, potremmo dire che è accaduto un pò di tutto. Fabio Canino non era presente in studio, perchè positivo al Covid. Si è anche affrontato un altro argomento piuttosto importante, ovvero quello relativo ad Enrico Montesano che come tutti sappiamo, la scorsa settimana è stato squalificato dal gioco. E poi ancora a sorpresa, nella serata di ieri è stato eliminato Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. C’è stato anche un momento in cui Gabriel Garko è stato elogiato per il suo grande talento.

Ballando con le stelle, i tanti momenti esilaranti della puntata

La gara è iniziata in modo piuttosto particolare, ovvero con gli uomini alle prese con una polca. Pare che abbiano avuto solo 24 ore per preparare i passi, non conoscendo la musica sulla quale avrebbero poi ballato. L’obiettivo era vincere 10 punti di bonus che è riuscito a conquistare Alessandro Egger. Quest’ultimo è risultato il migliore per la presidentessa della giuria, Carolyn Smith. Anche Zazzaroni è stato d’accordo con il giudizio della collega, dicendo “Egger può fare di tutto”.

Prove speciali per gli uomini e per le donne

Anche le donne hanno affrontato una prova speciale, ovvero hanno ballato la danza del ventre. A vincere è stata Ema Stokholma. Ad elogiarla Ivan Zazzaroni che ha semplicemente detto “straordinaria”. Anche Selvaggia ha voluto farle i complimenti dicendo “Era proprio bella e credibile“. Poi è arrivato il momento delle esibizioni ed a chiudere la gara è stato Gabriel Garko che ha ballato insieme a Giada Lini.

I tanti complimenti per Gabriel Garko

Nonostante l’attore sia rimasto infortunato al braccio, ha dimostrato di avere un livello superiore agli altri. “Nemmeno mi rendevo conto che avesse un braccio bloccato. Era talmente elegante”, questo il commento di Fabio Canino. “E’ imbattibile”, avrebbe aggiunto Selvaggia la quale scherzando ha poi aggiunto “L’unica speranza che abbiano per buttarlo fuori è che si metta la maglietta sbagliata”. Ovviamente Selvaggia ha fatto riferimento al caso di Enrico Montesano che come sappiamo è stato squalificato dal programma proprio per aver indossato una maglia che evocava il fascismo.