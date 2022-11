Domenica In, Matano attacca la giuria di Ballando e Mariotto lo asfalta, tensione in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri e proprio nel corso di tale appuntamento a rendersi protagonisti di uno scontro sono stati Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Ma esattamente, per quale motivo?

Il motivo dello scontro tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano

Così come ogni settimana ecco che anche nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri si è tanto discusso di quanto accaduto la sera precedente all’interno del noto programma condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Nello specifico si è tanto discusso dell’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli e proprio questo è stato il motivo che ha portato allo scontro, anche se a distanza, tra uno dei giurati dello show ovvero Guillermo Mariotto e il noto conduttore Alberto Matano. Tutto ha avuto inizio dopo che Matano, in collegamento telefonico, ha accusato la giuria di Ballando con le Stelle di essere stata abbastanza dura nei confronti di Biagiarelli. Parole alle quali Mariotto ha deciso di replicare non trovandosi d’accordo.

Le parole di Matano e la replica di Mariotto

Nello specifico Alberto Matano ha commentato l’eliminazione del noto cuoco e compagno di Selvaggia Lucarelli affermando “Un po’ responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane” precisando poi “C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta”. Alle sue parole la Venier ha risposto chiedendo al collega se secondo lui in gara vi è ancora qualcuno che balla peggio di Biagiarelli, e a tale domanda il conduttore de La Vita in Diretta ha risposto affermando che Biagiarelli è finito al televoto dopo sette puntate perchè la giuria è stata molto severa nei suoi confronti. Guillermo Mariotto, presente nello studio di Domenica In, ha deciso di non rimanere in silenzio e anzi al contrario alle parole espresse da Matano ha replicato accusandolo di non avergli dato in nessuna puntata il tesoretto. E ricordando che invece ha preferito darlo ad Alessandro Egger. “Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno” ha aggiunto Mariotto mentre invece Matano ha provato a difendersi affermando che è molto comodo parlare del tesoretto.

Il dolce pensiero della conduttrice per la Lucarelli

Sempre nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri la conduttrice ha poi colto l’occasione per rivolgere un dolce pensiero a Selvaggia Lucarelli alla quale ha voluto anche mandare un abbraccio. La nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle infatti proprio nella giornata di sabato 19 novembre ha perso la mamma.