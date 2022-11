Amici 22, Arisa chiede aiuto alla De Filippi che rifiuta di aiutarla

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di Amici i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione e di confusione che hanno visto protagonista l’insegnante di canto Arisa.

Una nuova puntata di Amici è andata in onda nella giornata di ieri, e proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni particolari momenti di confusione vissuti da una delle insegnanti di canto ovvero Arisa. Ad un certo punto si è trovata costretta ad intervenire proprio la conduttrice Maria De Filippi, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di tensione ad Amici

Ad Amici non mancano mai i momenti di tensione e nemmeno i colpi di scena. Proprio nel corso dell’ultima puntata gli allievi della scuola hanno vissuto momenti di tensione legati al non sapere se la produzione del talent show avesse deciso di accettare oppure no la proposta fatta nei giorni precedenti dalla Celentano e Zerbi. Una proposta che è stata rifiutata e che è stata comunicata dalla conduttrice dopo la fine delle gare. Cos’è accaduto a questo punto? Ad ogni insegnante è stata offerta la possibilità di lanciare una sfida. La Celentano ed Emanuel Lo hanno utilizzato tale sfida contro Claudia che è stata poi eliminata. Mentre invece la maestra Cuccarini ha scelto il cantante Ascanio. Fino a qui tutto bene, infatti a generare parecchia confusione è stata un’altra insegnante della scuola ovvero Arisa che come nuova allieva da seguire voleva la stessa artista scelta dalla Cuccarini ovvero la giovane Angelina. Le due insegnanti hanno quindi provato a consultarsi cercando di trovare, di comune accordo, un nome per la sfida. Ma nonostante abbiano provato a farlo non sono riuscite a trovare tale accordo.

La richiesta di Arisa alla conduttrice

Proprio per tale motivo Arisa si è rivola alla conduttrice chiedendole “Consultiamoci io e te”, parole alle quali la De Filippi ha risposto di no affermando di non poterlo fare. Arisa ad un certo punto ha quindi deciso di fare un passo indietro lasciando alla Cuccarini la possibilità di proporre la sfida. La sfida è stata giudicata dall’ex professore del talent Carlo Di Francesco secondo il quale a dover abbandonare il talent doveva essere Ascanio, allievo di Rudy Zerbi.

Il commento di Arisa sulla conduttrice

Ad un certo punto Arisa è tornata a parlare della questione affermando ancora una volta di avere il piacere di lavorare con Angelina. Maria De Filippi allora prima che Di Francesco esprimesse il suo parere è tornata a chiedere ad Arisa la sua intenzione. Ma l’insegnante è apparsa ancora una volta confusa, tanto da aver chiesto al pubblico un consiglio. Alla fine la De Filippi ha dato ad Arisa la possibilità di incontrare l’allieva Angelina e di dare a lei la possibilità di decidere con quale delle due insegnanti lavorare. Una soluzione che è tanto piaciuta ad Arisa che si è rivolta alla conduttrice affermando “Dovevi fare il magistrato. L’Italia sarebbe stata migliore”. Parole alle quali la De Filippi ha risposto di aver provato a fare tale concorso ma di non essere riuscita a superarlo.