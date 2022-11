Ballando, Gabriel Garko e Selvaggia Lucarelli botta e risposta, lei “per me non dovrebbe ballare”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Gabriel Garko. Cosa è accaduto?

Nella serata di sabato è andata in onda, come di consueto, una puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ebbene, sembra proprio che non siano mancati i colpi di scena, come ad esempio l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima ha affrontato la puntata in modo piuttosto particolare, visto che nella mattinata di sabato è venuta a mancare la madre, per via del Covid, ma la stessa ha deciso di partecipare comunque al programma. Ad ogni modo, è stato dopo l’esibizione di Gabriel Garko che la Lucarelli ha fatto una critica all’attore e quest’ultimo avrebbe replicato con una battuta al veleno. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Ballando con le stelle, Gabriel Garko convince tutta la giuria

Nella serata di sabato, i concorrenti del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sono stati protagonisti di diverse sfide. Gli uomini hanno ballato la polka, mentre le donne la danza del ventre. Gabriel Garko insieme alla sua maestra di ballo Giada Lini hanno fatto davvero molto bene, nonostante comunque l’attore sia infortunato ormai da qualche giorno al braccio. Tutta la giuria ha apprezzato l’impegno di Gabriel che nonostante l’infortunio ha continuato ad allenarsi ed anche ad esibirsi.

Selvaggia Lucarelli ha qualcosa da ridire

Selvaggia Lucarelli, nonostante gli abbia fatto comunque dei complimenti ha anche sferrato all’attore una critica.“Allora sapete come la penso sui concorrenti infortunati. Cioè per me non dovrebbero ballare. Cioè se un concorrente s’infortuna per me dovrebbe uscire. Per cui secondo me dobbiamo smetterla di fare tutte queste premesse, ogni volta che giudichiamo Gabriel”. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli, che alle quali Gabriel ha risposto con una battuta “Come mai quando avevo il braccio legato e ho ballato in mutande nessun ha fatto la premessa?”.

Botta e risposta al veleno tra Selvaggia e Gabriel

A quel punto, la Lucarelli avrebbe fatto una precisazione “E no Gabriel, mica puoi ballare sempre in mutande!”. Insomma, un botta e risposta molto simpatico tra i due. Guillermo Mariotto si è poi intromesso nella conversazione prendendo le difese di Gabriel, facendogli anche tanti complimenti.