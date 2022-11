Anna Pettinelli gela tutti: “L’ eliminazione di Lorenzo Biagiarelli? c’entra la fidanzata”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli a Domenica in ieri si è espressa sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, dando un pò la colpa a Selvaggia Lucarelli.

Nella serata di sabato è andata in onda l’ennesima puntata di Ballando con le stelle, la quale è stata sicuramente ricca di tanti colpi di scena. A sorpresa è stato eliminato Lorenzo Biagiarelli, lo chef noto anche per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che è anche la giurata del programma di Rai 1. Alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto commentare quanto accaduto durante la puntata e di conseguenza, anche l’eliminazione di Lorenzo. A parlare è stata nelle scorse ore Anna Pettinelli, la nota opinionista e speaker radiofonica, la quale ha espresso il suo pensiero dicendo che forse la colpa è anche un pò di Selvaggia.

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli eliminato a sorpresa

Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato da Ballando con le stelle nella serata di sabato 19 novembre. In molti sembra che abbiano commentato questa eliminazione che è arrivata un pò a sorpresa, visto che nelle ultime settimane Lorenzo aveva fatto dei progressi e si era impegnato tanto. A parlare nello specifico è stata Anna Pettinelli, invitata da Mara Venier a Domenica in.

Anna Pettinelli tira in causa Selvaggia Lucarelli come “la causa” dell’eliminazione di Lorenzo

“Non ho capito perché non hanno tirato fuori il slava condotta secondo me c’entra un po’ la fidanzata… Secondo c’entra per com’è Selvaggia, lei è divisiva e secondo me è per questo che non hanno salvato Lorenzo”. Queste le parole della speaker radiofonica che quest’anno è stata chiamata da Mara Venier per prendere parte al suo programma come opinionista settimanale. Intervenuto su questo argomento anche Alberto Matano, il quale invece ha voluto attribuire un pò di colpa alla giuria.

Matano accusa la giuria, Mariotto risponde a tono

“Un po’ di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta”. Queste le parole di Matano, che hanno scatenato la reazione di Mariotto il quale ha risposto a tono.”Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria… Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno“. Un botta e risposta al veleno tra Matano e Mariotto che in queste settimane, hanno avuto modo in diverse occasioni di scambiarsi delle frecciatine e battute al veleno.