Mara Venier massacrata dalla figlia di Giampiero Galeazzi: “Ha invitato in trasmissione a parlare di lui persone che non volevano bene a papà”

Un duro attacco a Mara Venier da parte di Susanna Galeazzi, la figlia di Giampiero, morto circa un anno fa. Le dure parole della giornalista.

E’ trascorso un pò di tempo da quando è venuto a mancare Giampiero Galeazzi, il celebre telecronista sportivo. A distanza di qualche mese, a parlare in queste ore è stata la figlia Susanna, una nota giornalista Mediaset che ha accusato Mara Venier di qualcosa. La donna ha ricordato il padre nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Diva e Donna. Ma cosa ha rivelato?

Susanna Galeazzi ricorda il padre a circa un anno dalla sua morte

Susanna Galeazzi, la figlia del noto Giampiero, il cronista sportivo venuto a mancare lo scorso anno, ha deciso di parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Diva e Donna. La giornalista, che lavora a Mediaset ha voluto ricordare il padre e poi, nel corso dell’intervista ha attaccato la conduttrice di Domenica in, ovvero Mara Venier. L’ultima volta in cui abbiamo visto Giampiero è stata proprio nel salotto di Mara Venier, a Domenica in nel 2019. Sembra che però la famiglia del cronista, si sia opposta alla partecipazione di Giampiero a Domenica in ed a confermarlo è stata proprio la stessa Susanna.

La giornalista e le sue parole a Diva e Donna

“In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”. Queste le parole della giornalista di Canale 5, secondo la quale quelle apparizioni che lei stessa definisce “buffe” in qualche modo anno influito sulla carriera del cronista. Poi, ecco l’attacco, anche piuttosto duro nei confronti di Mara Venier.

L’attacco di Susanna a Mara Venier, ecco le dure parole

“La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”. Attualmente Mara non sembra abbia risposto a queste parole e non si sa se lo farà nei prossimi giorni.