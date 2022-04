Paola Caruso svela: “Io devo necessariamente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso è reduce da una avventura all’interno del programma La pupa e il secchione show, il programma che quest’anno è condotto da Barbara D’Urso e che va in onda su Italia 1 ogni martedì. Purtroppo per Paola questa esperienza non è stata proprio positiva, visto che è stata squalificata dal gioco dopo che quest’ultima ha avuto una reazione piuttosto aggressiva nei confronti di Mila Suarez, altra Pupa del programma in questione. Ad ogni modo, proprio in questi giorni, l’ex Bonas di Avanti un altro sembra aver rilasciato un’intervista a Nuovo tv parlando della sua vita privata e del figlio, Michelino avuto dal suo ex Francesco Caserta. La showgirl non ha nascosto il fatto di dover necessariamente lavorare per mantenere il figlio, visto che il padre non le ha mai dato neppure un euro per contribuire alle spese. Ma cosa ha raccontato nello specifico Paola?



Paola Caruso, la confessione sul padre di suo figlio Francesca Caserta

Ebbene, l’ex Bonas di Avanti un altro proprio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, spiegando di dover necessariamente lavorare per mantenere il figlio. “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”. Queste le parole dell’ex Pupa, secondo la quale, il suo ex Francesco Caserta non ha mai contribuito alle spese per il mantenimento del figlio ed ha aggiunto ancora che è un padre totalmente assente.



La necessità di lavorare per mantenere il figlio Michelino

Michelino sta crescendo con soltanto la sua mamma al suo fianco e le nonne che si prendono cura di lui. In questi anni, Barbara è riuscita a lavorare grazie anche a Barbara D’Urso che l’ha voluta nei suoi programmi come ospite. E’ anche grazie alla conduttrice, se Paola ha ritrovato la sua vera mamma, Imma, dopo tanti anni.



Paola ringrazia pubblicamente Barbara D’Urso

“È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”. Queste le parole di Paola, parlando proprio della D’Urso, dimostrandole un grande affetto e segno di riconoscenza sicuramente.