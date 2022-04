Chiara Ferragni e Fedez sui social rivelano: “Doveva essere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez stanno cercando di tornare alla normalità dopo un periodo piuttosto difficile. Hanno trascorso la domenica in casa e pare che dovesse essere una giornata molto tranquilla e rilassante per la coppia più famosa degli ultimi tempi, ma qualcosa non è andato proprio secondo i piani. Ma cosa è accaduto?



Fedez e Chiara Ferragni, l’annuncio sui social

Fedez e la moglie, Chiara Ferragni hanno trascorso la giornata di ieri, domenica 24 aprile 2022 in modo piuttosto rilassante o almeno così avevano immaginato che dovesse essere. Sono rimasti a casa ed hanno “spedito” i loro figli, Leone e Vittoria dai nonni. Qualcosa però è andato storto, visto che anche i nonni si sarebbero ammalati dello stesso virus che nei giorni scorsi aveva colpito la stessa Chiara ed i piccolini. Non parliamo di covid ma di un virus che ha causato febbre ed altri problemi di salute all’imprenditrice digitale ed ai figli, per diversi giorni.



Chiara parla ai suoi follower e racconta la loro strana domenica

“Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, dovevamo preparare le cose per i prossimi viaggi ma... “. Ha così esordito sui social Chiara, che ha raccontato ai suoi follower che cosa fosse accaduto. “I bimbi erano dai nonni, ma anche la nonna e il nonno si sono ammalati del nostro stesso virus, che non è covid”. Questa ancora la precisazione di Chiara che ha anche sottolineato come effettivamente, l’unica ad avere delle conseguenze molto pesanti è stata proprio lei, sia con questo virus che con il Covid. “Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora son qua”. Queste le parole di Chiara scritte a corredo di una foto che ritraeva l’intera famiglia al completo, all’interno dell’ascensore del palazzo dove abitano, pronti a fare rientro a casa.



“Stiamo invecchiando male”, Fedez e la moglie e il periodo no Qualche giorno fa Chiara e Federico avevano pubblicato delle foto in cui, lei era apparsa seduta sul divano intenta a fare aerosol, mentre lui si trovava allo specchio con la fascia che avvolgeva il suo stomaco, che porta da quando si è operato per asportare il tumore. Entrambi sono apparsi piuttosto provati. “Sono ko. Ho dolori ovunque”, aveva detto Chiara. A quel punto, in modo seppur simpatico e divertente sembra abbia detto “Stiamo invecchiando male”.

