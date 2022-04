Francesco Sarcina durissimo contro Clizia Incorvaia:  “Non sarebbe da frequentare ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo parecchio discutere, nelle ultime ore, le parole espresse dal celebre cantante italiano Francesco Sarcina sull’ex moglie Clizia Incorvaia. Delle parole abbastanza dure alle quali al momento la celebre influencer non sembrerebbe aver ancora replicato. Ma di preciso, quali sono state le parole espresse dal famoso frontman de Le Vibrazioni? Facciamo un po’ di chiarezza.

Francesco Sarcina torna a parlare dell’ex moglie Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia in passato si sono amati e proprio dalla loro unione è nata nel 2015 una bambina di nome Nina. La loro storia però ad un certo punto è finita, e anche non nel migliore dei modi. Il noto frontman de Le Vibrazioni in passato ha infatti accusato Clizia di averlo tradito con un caro amico e famoso attore ovvero Riccardo Scamarcio. L’influencer ha sempre negato tutto ma nonostante ciò il loro matrimonio è finito e anche l’amicizia tra Francesco e Riccardo sembrerebbe essere finita da tempo. Oggi Clizia è felice al fianco del nuovo compagno Paolo Ciavarro e dalla loro relazione è nato alcune settimane fa il piccolo Gabriele. E anche Francesco ha ritrovato la felicità al fianco di una donna di nome Nayra che l’ha reso ancora una volta padre della piccola Yelaiah.

Le dure parole di Francesco Sarcina sull’ex moglie Clizia

A far discutere sono però le parole espresse da Francesco Sarcina sull’ex moglie Clizia Incorvaia nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Giornale. Intervista nel corso della quale il cantante ha rivolto delle dure accuse alla donna. Dopo aver affermato “Io non ero la sua persona e lei non era la mia” ecco che Francesco Sarcina ha proseguito rivelando “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

La nuova vita di Francesco Sarcina e il ricordo degli anni passati

Come affermato poc’anzi oggi Francesco Sarcina sembrerebbe aver ritrovato la felicità e la serenità al fianco di una pilota di aerei civili, una donna di nome Nayra che lo scorso mese di dicembre l’ha reso padre di una bambina. Sarcina nel corso dell’intervista ha rivelato di aver trascorso degli anni particolari affermando “La mia vita è stata profondamente oscena” e sottolineando di essere stato giudicato come “un put….ere”. E proprio a proposito di questo ha rivelato di essere stato dipendente dai rapporti intimi .”Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”, queste le sue parole. Oltre a tale dipendenza Sarcina si è trovato a dover fare i conti anche con l’abuso di sostanze stupefacenti. “Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”, queste le parole dichiarate dal noto artista.