Manuel Bortuzzo, le parole del nuotatore su Lulù Selassié spiazzano tutti …

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e anche lontani dalle telecamere tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Nelle scorse ore però è arrivato un particolare annuncio che ha lasciato senza parole i fan della coppia. Di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Manuel Bortuzzo annuncia sui social la fine della storia d’amore con Lulù Selassié

Da quando Lulù è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip si è sempre mostrata sui social felice al fianco del fidanzato Manuel Bortuzzo. Nonostante alcune difficoltà legate al particolare rapporto della Principessa con la famiglia di Manuel ecco che i due giovani innamorati sembravano essere intenzionati a portare avanti il loro rapporto. Ma ecco che oggi non è più così e ad annunciarlo è stato proprio Manuel nelle scorse ore sui social. Le parole dell’ex gieffino hanno molto deluso i fan che non si aspettavano proprio di ricevere una notizia del genere, soprattutto dato che i diretti interessati fino a pochi giorni fa avevano dichiarato di essere molto innamorati, di voler vivere insieme e di voler appunto insieme creare una famiglia.

Le parole dell’ex gieffino

“In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori“, queste nello specifico le parole con cui Manuel Bortuzzo ha iniziato il suo lungo post social. L’ex gieffino ha poi proseguito affermando “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

La conferma della giovane Principessa

Dopo Manuel ecco che anche Lulù è intervenuta sui social per confermare la fine della sua storia d’amore con il giovane nuotatore italiano. La Principessa, sorella della vincitrice del GF Vip 6 ovvero Jessica Selassié, ha confermato la notizia relativa alla fine della storia con Manuel rivelando però che non è stata né colpa sua e nemmeno dell’ex fidanzato. Stando a quanto rivelato da Lucrezia la colpa sarebbe di altre persone che hanno interferito nel loro rapporto. “Si sono messi in mezzo e hanno sempre cercato di metterci contro”, queste esattamente le sue parole.