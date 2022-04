Che tempo che fa, Fabio Fazio mette in imbarazzo Claudio Baglioni: “Lo sai che …” e lui risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, andata in onda ieri domenica 24 aprile 2022, Claudio Baglioni è stato uno degli ospiti principali. Il cantante romano è stato così protagonista di una intervista ovviamente tenuta dal conduttore Fabio Fazio. Sembra che nel corso della chiacchierata, il cantante abbia ripercorso un pò quella che è stata la sua carriera, quelli che sono stati i suoi più grandi successi in Italia e non solo. Ad ogni modo, ad un certo punto in studio sembra sia accaduto qualcosa di inaspettato e di non programmato. Il cantante sarebbe stato “paparazzato” da altri due ospiti del programma di Fazio.



Che tempo che fa, Claudio Baglioni ospite della puntata del 24 aprile

Come abbiamo già avuto modo di vedere. Nel corso della puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri domenica 24 aprile 2022 sembra sia accaduto qualcosa di inaspettato. Ospite di Fabio Fazio, lui, uno dei cantanti e cantautori più amati di tutti i tempi. Stiamo parlando di Claudio Baglioni. Il cantante sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante, ripercorrendo parte della sua carriera e parlando dei suoi più grandi successi.



Claudio “Paparazzato” da Massimo Giannini e Roberto Burioni in studio

Prima che entrasse in studio Claudio, Fabio Fazio aveva ospitato Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa e Roberto Burioni, noto virologo tra i più importanti d’Italia. Ebbene, sembra che ad un certo punto i due, che erano usciti di scena, prima dell’entrata in studio di Baglioni, avrebbero preso i loro telefoni e fotografato Claudio Baglioni. A quel punto però Fabio Fazio, che aveva ben capito cosa stessa accadendo dietro le quinte, non si è lasciato sfuggire il momento. Il conduttore, infatti, proprio mentre Baglioni parlava della sua carriera, gli avrebbe fatto notare che da dietro le quinte Burioni e Giannini lo stavano “paparazzando”.



Fazio interrompe Baglioni “Scusa ti dico una cosa…”

“Scusa ti dico una cosa, ti hanno fotografato, mentre parlavi, sia Giannini sia Burioni”. Queste le parole di Fabio Fazio, mentre la regia li inquadrava. Baglioni però, non si sarebbe per nulla infastidito ed avrebbe risposto “Oh, grazie, io farò la stessa cosa dopo, se posso”. Ovviamente il tutto si è concluso con una grassa risata da parte di tutti i presenti in studio.

