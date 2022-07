La Puglia piange Simona Todisco di soli 21 anni, morta in un incidente stradale, l’auto guidata da una sua amica è finita in una scarpata

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prime ore di oggi si è verificato un gravissimo incidente che ha determinato la morte di una ragazza di soli 21 anni.

La ragazza si chiamava Simona Todisco e aveva solo 21 anni, era a bordo di un’auto guidata da una sua amica, quando, per cause in via di accertamento, il mezzo ha terminato la sua corsa in una scarpata.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di stamattina. L’auto aveva imboccato l’uscita sulla statale 16 Trani Sud quando ha iniziato a sbandare ed è finita in una vicina scarpata.

Simona Todisco era di Bisceglie, la sua amica, conducente dell’auto, è ora ricoverata in ospedale, non sono stata ben precisate le sue condizioni di salute.