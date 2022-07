Anna Pettinelli diretta su Maria De Filippi: “Mi rode un lato del suo carattere”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli e la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. La speaker radiofonica parla di Maria De Filippi, le sue sorprendenti parole.

Anna Pettinelli è una nota speaker radiofonica la quale molto probabilmente per la prossima stagione televisiva del programma Amici di Maria De Filippi non sarà presente. In questi ultimi giorni è stata ospite della collega Lorella Cuccarini che ha intervistato quella che è stata la sua ex collega fino a pochi mesi fa. Sembra che nel corso di questa intervista la speaker radiofonica si sia raccontata a 360°, parlando anche della sua esperienza fatta a Temptation Island. Ma cosa ha riferito nello specifico la Pettinelli?

Anna Pettinelli, finita l’avventura ad Amici

È stata una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi fino a pochi mesi fa ma adesso sembra essere ufficiale il fatto che Anna Pettinelli non farà più parte del cast. Di questo e di tanto altro ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi a Lorella Cuccarini. Ad un certo punto sembra che la voce di RDS abbia parlato anche della sua esperienza fatta a Temptation Island.

La sua esperienza a Temptation Island e Amici

” Temptation Island arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per casa mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa avevo chiesto delle garanzie ovvero sentire mia figlia. Io non sto 3 settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non l’avrei fatto mai. Trovo che non sia giusto privare il mio figlia della madre. Miniera buone non deve turbare mai l’aspetto familiare“. Queste le parole dichiarate da Anna Pettinelli la quale ha sottolineato il fatto che rifarebbe questa esperienza che per lei comunque è stata importante.

Poi pare che abbia anche parlato di Maria De Filippi e di Amici. ” io ringrazierò sempre Maria Di questa opportunità di amici perché io non c’ho mai nemmeno pensato. Anche se con l’RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori.. Se non insegni quello che hai imparato durante la tua carriera tutto quello che hai fatto rimarrà la. Qualcosa avrà contato aver lavorato 40,50 anni. Questo dovrebbero farlo tutti. Insegnare quello che uno sa“.

Le parole su Maria De Filippi e sulla storia finita con Stefano Macchi

Inevitabilmente poi ha parlato anche di Maria De Filippi. “Una qualità di Maria? Una? Maria ha sempre ragione. Questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa, l’ha vista prima di te. E’ una finissima psicologa. Sa dove andrai tu, dove andranno i ragazzi . E’ diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile chiamerei Maria per sapere che farebbe. Poi è puntigliosa, precisa, ma sennò non sarebbe dove è. MA quanto lavora?“. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sembra che Anna abbia fatto un po’ di autocritica raccontando come la sua storia con Stefano Macchi sia finita proprio dopo aver preso parte a Temptation Island. Non sono mai stati svelati i motivi che hanno portato i due alla separazione.