Gf vip, Orietta Berti non esclude di litigare con Sonia Bruganelli, le sue parole spiazzano tutti

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono le nuove opinioniste del Gf vip che inizierà il prossimo mese di settembre. Ma cosa ha rivelato la nota cantante?

Orietta Berti è una nota cantante la quale è stata chiamata a far parte del cast del prossima edizione del Grande Fratello vip. Proprio nei giorni scorsi pare che sia stata riconfermata Sonia Bruganelli come opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini. Subito dopo poi è arrivata la notizia secondo cui Sonia sarà affiancata proprio dalla nota cantante che sembra stia vivendo una stagione davvero molto fortunata della sua carriera. A quanto pare, per la prossima stagione televisiva Orietta non sarà soltanto impegnata al Grande Fratello vip ma tornerà anche in televisione con Quelle brave ragazze, insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo e poi ancora sarà impegnata con Che tempo che fa il programma condotto da Fabio Fazio. In questi giorni l’Usignolo di Cavriago, così come è stata soprannominata tanti anni fa, pare che abbia rilasciato un’interessante intervista.

Grande fratello vip, confermate le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Come abbiamo già avuto modo di vedere Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno nuove opinioniste del Grande Fratello vip che inizierà il prossimo mese di settembre. Ad ogni modo, sembra che in tanti non abbiano visto di buon occhio la decisione di Alfonso Signorini di scegliere Orietta come opinionista del reality di Canale 5.

Al Gf vip da sola, per la prima volta Orietta non sarà accompagnata da nessuno

Orietta in questa nuova avventura sarà per la prima volta da sola visto che negli anni è stata sempre accompagnata dal marito Osvaldo Paterlini e negli ultimi tempi dal figlio Otis. Questa volta però andrà da sola. “Non mi potrà sempre accompagnare a Roma per via delle bambine. Pazienza, c’è il treno ad alta velocità”. Queste le parole di Orietta parlando del figlio, espresse nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi ultimi giorni. La cantante sembra abbia sottolineato di essere molto felice di fare questa esperienza ed ha anticipato che sicuramente sarà se stessa e dirà esattamente quello che le passa per la testa.

Le parole sulla compagna d’avventura Sonia Bruganelli

“Si aspetta che dico tutto quello che penso, così come viene”, ha aggiunto ancora la cantante. Inevitabilmente poi Orietta ha parlato della sua compagna di avventura ovvero Sonia Bruganelli. “La conoscevo già. Mi ha invitata nella sua trasmissione “I Libri id Sonia” a parlare della mia biografia “Tra Bandiere rosse e Acquasantiere. Se litigheremo? Dipenderà dalle circostanze…”.