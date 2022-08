Francesco Totti va via da Roma, cosa c’è dietro

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti si chiedono che fine abbia fatto Francesco Totti visto che il suo ultimo avvistamento risalirebbe a qualche giorno fa. L’indiscrezione di Dagospia.

Francesco Totti lo conosciamo tutti per essere l’ex calciatore e capitano della Roma. In quest’ultimo periodo è stato e continua ad essere parecchio sotto i riflettori per via della sua separazione da Ilary Blasi. I due sono stati una delle coppie più amate di sempre e insieme sono stati per circa vent’anni. Qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione ed è stato un duro colpo per tutti ma soprattutto per i loro fan. Nessuno immaginava che potesse finire questa relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, eppure così è stato. Adesso da un po’ di tempo continuano ad arrivare alcune indiscrezioni circa i motivi che hanno portato i due alla separazione anche se vige il massimo riserbo da parte dei diritti interessati.

Francesco Totti, che fine ha fatto il Pupone?

In questi giorni pare che tutti stiano cercando Francesco Totti e non si sa effettivamente dove sia. L’ultimo avvistamento risale esattamente a qualche giorno fa e pare che l’ex calciatore si trovasse su un campo da Padel proprio a Roma insieme ad un amico nonché ex calciatore Vincent Candela. Da quel momento non se ne è più saputo nulla di Francesco Totti e sono sempre di più coloro che si chiedono che fine abbia fatto. Ilary Blasi invece è sempre più presente soprattutto sui social network dove ha pubblicato diversi scatti sia da sola che in compagnia dei tuoi figli.

Francesco è in compagnia di Noemi Bocchi?

Ad ogni modo, in molti continuano a chiederti dove sia finito Francesco Totti e dove possa essersi ro. Dagospia, che poi è anche il portale che ha diffuso la notizia della separazione tra Francesced Ilary, avrebbe nelle scorse ore sostenuto che Francesco non si troverebbe in compagnia di Noemi Bocchi colei che si dice sia la nuova fidanzata. Qualcun altro però pare che abbia invece sostenuto che Francesco si possa trovare attualmente in compagnia proprio di quest’ultima e che addirittura sia andato a convivere con lei. Ma come stanno davvero le cos

Secondo Dagospia, il Pupone si troverebbe a Viterbo

“Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”. Questo quanto dichiarato da Dagospia proprio nelle scorse ore. Sulla base di questa indiscrezione potrebbe essere che realmente Francesco Totti si sia allontanato da Roma per cercare un po’ di tranquillità e si troverebbe quindi a Viterbo. Insomma, ad oggi c’è soltanto grande mistero intorno alla fine di questa relazione.