Puglia, violentissimo scontro frontale tra due auto, conducenti in codice rosso

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, verso le 21.30 sulla strada tra Ostuni e Ceglie Messapica si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due auto che hanno impattato frontalmente.

I conducenti di entrambi i veicoli sono stati trasportati in ospedale, in codice rosso e le loro condizioni sono apparse subito molto gravi ma nessuno dei due è, per fortuna, in fin di vita.

Sul luogo teatro del gravissimo sinistro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana, ambulanze e agenti della polizia locale di Ceglie Messapica.

Le auto coinvolte nel sinistro sono un’Alfa Romeo di tipo Giulietta e una Fiat Croma.

Attualmente i due conducenti sono ricoverati presso l’Ospedale Perrino di Brindisi.