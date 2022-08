Vanessa Incontrada, nuova copertina sui giornali e Sabrina Ferilli sbotta: “Basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli interviene sul caso che vede come protagonista Vanessa Incontrada e dice la sua al riguardo. L’attrice romana dice la sua e lo fa nel corsod i una intervista rilasciata in questi giorni.

Vanessa Incontrada da un po’ di tempo a questa parte è al centro delle critiche e delle polemiche non chissà per quale motivo ma semplicemente per il suo aspetto fisico. Pare che non si faccio altro che parlare del fisico di Vanessa e del fatto che rispetto a qualche tempo fa sia ingrassata. In realtà sembra che sia esploso il caso nel momento in cui circa due mesi fa il settimanale Nuovo ha pubblicato una copertina dove Vanessa è apparsa effettivamente in un modo che sicuramente non le faceva onore. Mentre lei non ha voluto mai commentare la notizia, sono stati in tanti a commentare e dire la propria opinione al riguardo. Nelle scorse ore a parlare è stata Sabrina Ferilli che su Instagram pare che abbia voluto rispondere ad alcuni utenti.

Vanessa Incontrada al centro delle critiche per il suo aspetto fisico

Vanessa Incontrada in questi ultimi tempi è stata parecchio al centro del gossip per via della sua forma fisica che pare sia cambiata rispetto a qualche tempo fa. Nelle scorse ore sembra che a parlare sia stata Sabrina Ferilli la quale su Instagram ha risposto ad alcuni utenti.

Sabrina Ferilli parla di Vanessa

“Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto. Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile. Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica”. Queste le parole dichiarate da Sabrina Ferilli. Intanto, nei giorni scorsi un altro settimanale ovvero Vanity Fair pare che abbia deciso di dare un’altra copertina a Vanessa Incontrada. La showgirl appare così nella copertina del giornale e sotto ci sarebbe un titolo che questa volta le rende giustizia, ovvero la città “Sei bellissima”.

Le parole di Sabrina che parla delle critiche mosse a Sabrina

Ad ogni modo, Sabrini Ferilli nel corso dell’intervista parlando anche di questa ultima copertina di Vanessa pare che abbia ipotizzato il fatto che la stessa showgirl e attrice italo-spagnola molto probabilmente si è annoiata nel parlare sempre del suo fisico e delle critiche ricevute.“Chi ha criticato l’attrice? Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle anche lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli! E’ che uno ad un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso… e magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo! Visto che meritatamente lavora tanto! Dai su!Ma basta!”.