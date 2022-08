Elisabetta Gregoraci flirt con l’ex di Roberta Morise, la reazione di Roberta Capua

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando Giulio Fratini, ovvero l’ex di Roberta Morise. Di questo se ne è parlato nel corso di una puntata Estate in diretta ed a commentare è stata Roberta Capua.

È da un po’ di giorni che Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise sono al centro del gossip e nello specifico si dice che siano l’una contro l’altra. In realtà non si sa se effettivamente le cose siano così o se sia soltanto una supposizione di alcuni giornalisti. Tutto sarebbe riconducibile al fatto che Elisabetta Gregoraci in questi ultimi giorni pare che stia frequentando un giovane di nome Giulio che sarebbe proprio l’ex compagno di Roberta Morise. A commentare ciò, è stata la conduttrice di Estate in diretta ovvero Roberta Capua. È stato nel corso della puntata andata in onda martedì 2 agosto che si è tornati a parlare del presunto flirt tra Elisabetta e Giulio Fratini. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise, perchè tra le due ci sarebbe un pò di maretta?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che in questo ultimo periodo Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise siano un po’ l’una contro l’altra. Sostanzialmente il motivo sembra essere legato al fatto che Elisabetta pare stia frequentando Giulio Fratini un giovane che è stato fino a poco tempo fa il fidanzato della conduttrice Roberta. Di questo se ne è parlato nel corso di una puntata del programma Estate in diretta e nello specifico l’argomento è stato trattato da un esperto di gossip ovvero Alessio Poeta.

L’ ex moglie di Flavio Briatore ha un flirt con Giulio Fratini?

Pare che sia stato proprio Alessio Poeta ad annunciare il fatto che Elisabetta Gregoraci e Giulio sono stati avvistati al Twiga ovvero il famoso locale di Flavio Briatore. Sembrerebbe che i due abbiano trascorso una serata insieme e abbiamo parlato a lungo sui lettini di questo stabilimento sorseggiando anche un buon cocktail. Sì ipotizza quindi che tra i due ci possa essere un flirt anche se non è stato ancora confermato né tanto meno smentito. Una cosa però è certa ovvero che Giulio Fratini fino a poco tempo fa è stata legata a Roberta Morise la nota conduttrice di casa Rai.

Roberta Capua parla dell’ipotetica relazione tra Elisabetta e Giulio e del presunto tradimento ai danni della Morise

Anche di questo se ne è parlato nel corso della puntata di Estate in diretta e la stessa conduttrice Roberta Capua pare che sia rimasta parecchio sconvolta quando si è parlato di un presunto tradimento di Giulio ai danni di Roberta. Sembrerebbe che Fratini abbia avuto un flirt clandestino con Aida Yespica. Anche la stessa Roberta sembra abbia confermato il fatto che il fidanzato l’abbia tradita, dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi.