Ilary Blasi e Francesco Totti, lui di nuovo a casa di Noemi

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati a Sabaudia nella villa di loro proprietà. Lei è andata via, lui è appena arrivato. Nei giorni scorsi lui è stato paparazzato a casa di Noemi.

Ancora una volta Ilary Blasi e Francesco Totti sono al centro e del gossip per via della loro separazione. Pare che i due abbiano annunciato la fine di questa loro storia d’amore che durava da oltre 20 anni soltanto ad inizio luglio. Da quel momento non si fa altro che parlare della loro rottura e tante sono state le indiscrezioni lanciate così come le ipotesi su presunti tradimenti e tanto altro.

Ilary Blasi e Francesco Totti distanti l’uno dall’altro ormai in modo definitivo

Una cosa sembra essere certa, ovvero che i due adesso sono distanti l’uno dall’altro e che Ilary Blasi si sta godendo qualche giorno di vacanza nella villa di Sabaudia di proprietà proprio della coppia. Per oltre 20 anni i due hanno trascorso le loro vacanze presso questa villa e anche quest’anno Ilary non ho voluto rinunciarvi. Anche Francesco però non ha voluto rinunciare a trascorrere qualche giorno a Sabaudia ed effettivamente i due si sarebbero incrociati proprio nella loro villa.

Ilary e Francesco si incontrano a Sabaudia, lui arriva e lei va via

Mentre Ilary ha salutato la città in compagnia delle sue figlie, dei genitori ed anche della sorella, Francesco Totti è arrivato a Sabaudia e chissà come trascorrerà le sue vacanze. Pare che le figlie Chanel e Isabel rimarranno insieme a lui per fargli un po’ di compagnia. Ovviamente Francesco potrà anche contare sulla compagnia di tanti Paparazzi che non attendevano altro che questo momento, ed anche tantissimi fan in cerca di un selfie o di un autografo.

Francesco e Noemi Bocchi sempre più vicini, lui paparazzato a casa della presunta fidanzata

Intanto, Francesco è stato pizzicato ancora una volta insieme a Noemi Bocchi e le fotografie risalgono a qualche giorno fa. In queste foto pubblicate dal settimanale Chi si vede l’ex capitano della Roma uscire molto probabilmente dalla casa della sua presunta fidanzata. È stato visto entrare intorno alle ore 21:30 nel cancello che porta poi all’ abitazione di Noemi Bocchi. Dalla stessa abitazione la mattina successiva, alle 10:30 circa Noemi sarebbe uscita da questa casa insieme alla figlia. Dopo pochi minuti sarebbe uscita dalla stessa abitazione Francesco Totti il quale sarebbe andato via dall’ abitazione di Noemi a bordo di una moto.