Eros Ramazzotti fa una dedica da brividi alla figlia Raffaella

Eros Ramazzotti ha fatto una dedica speciale alla figlia Raffaella che ha compiuto 11 anni. Le parole del cantante hanno tanto colpito ed emozionato il popolo del web.

Eros Ramazzotti è un noto cantante il quale è stato spesso sotto i riflettori per via della sua vita privata. Dopo il matrimonio naufragato con Michelle Hunziker, sembra proprio che Eros si sia rifatto una vita con Marica Pellegrinelli. I due sono stati insieme per tanti anni e hanno messo al mondo due figli. Proprio nelle scorse ore, pare che Raffaela Maria abbia fatto il compleanno e nello specifico avrebbe compiuto 11 anni. Il suo papà ha deciso di farle una dedica davvero speciale.

Eros Ramazzotti molto riservato sulla sua vita privata

Eros Ramazzotti, è stato parecchio sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. Ad ogni modo, è stato da sempre molto riservato ed ha cercato di tenere la sua vita privata lontana dal gossip, almeno negli ultimi anni. E’ proprio per questo che il cantante pare che non abbia mai mostrato il volto della figlia.

Dolce dedica del cantante per la figlia Raffaella Maria

Sembra proprio il cantante abbia fatto una dolce dedica alla figlia Raffaella Maria che sarebbe nata dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. La piccola avrebbe compiuto 11 anni ed il suo papà avrebbe deciso di farle una dedica davvero speciale su Instagram.«Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso.Ti amo Raffa». Queste le parole scritte da Eros Ramazzotti il quale nel post avrebbe anche aggiunto un emoticon con una torta di compleanno ed al fianco il numero 11 che indica l’età della bambina.

Il messaggio di Eros fa il giro del web, diverse le interazioni del follower

Il messaggio di Eros è stato davvero molto commovente ed in tanti hanno voluto lasciare un commento. Le parole del cantante hanno tanto emozionato tutti i follower che hanno lasciato un’interazione positiva al post. Non è l’unica volta in cui Eros dedica un post alla figlia Raffaella Maria. Due anni fa, pare che Eros abbia fatto una dedica alla figlia pubblicando un post su Instagram.: «Il tempo scappa via,viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza❤️Auguri Raffa, amore mio».