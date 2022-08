Selvaggia Lucarelli al veleno sul web: “Io almeno non vendo struccanti”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo della giornalista contro gli haters che da sempre la criticano. “Io lamentosa? Almeno uso i social per parlare del mondo non per vendere struccanti”

Selvaggia Lucarelli è una nota giornalista ed anche giudice di Ballando con le stelle. Sappiamo bene che in tutti questi anni è stata sicuramente molto critica ed in diverse occasioni ha parlato e commentato di fatti di cronaca e di gossip. In questi ultimi tempi Selvaggia è stata particolarmente attiva sui social network e pare che si sia mostrata come sempre molto critica e le sue parole non sono di certo passate inosservate. Proprio nelle scorse ore pare che abbia fatto il dito medio a tutti gli haters decidendo di rispondere a chi da tempo le fa delle critiche ben specifiche. Pare che diversi l’abbiano accusata di lamentarsi sempre. Ecco che lei adesso ha deciso di rispondere.

Selvaggia Lucarelli risponde a chi da sempre l’ha criticata

Selvaggia Lucarelli dopo aver ricevuto tante critiche ha voluto finalmente rispondere agli haters. Pare che nell’ultimo periodo sia stata particolarmente attiva sui social network e lo testimonia il fatto di aver litigato in diretta con un tassista che pare non avesse il post in macchina. Inoltre, avrebbe anche criticato gli influencer e adesso avrebbe finalmente detto basta e si sarebbe sfogata, rispondendo a chi da tempo ormai la critica e la considera inopportuna.

Le parole della giornalista

La nota giornalista ha così pubblicato una storia su Instagram lanciando un attacco direttamente ai suoi haters, difendendo principalmente se stessa e quello in cui da sempre crede. “Rispondo ai soliti che ritengono un po’ inopportuna questa cosa di “lamentarsi” sempre, esordisce la Lucarelli aggiungendo poi :”Signori, ci siete già voi a farvi andare bene tutto, accomodatevi sulla proltrona degli ignavi. A me il mondo non va bene così com’è, non mi rassegno, non cerco la comodità”. Queste sostanzialmente le parole di Selvaggia la quale ha voluto sottolineare il fatto che le sue non siano delle semplici lamentele ma modi per tentare di cambiare quello che purtroppo nel nostro paese ancora non funziona.

Lo sfogo di Selvaggia

“Faccio la°_ giornalista e parecchio tempo fa ho scelto di utilizzare i miei social per parlare del mondo in cui viviamo anziché per vendervi struccanti. Se tutto questo è urticante, quella è la porta”. Queste ancora le sue parole, aggiungendo anche un bel dito medio e invitando tutti a non seguirla se proprio non dovesse piacere.