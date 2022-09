Anna Falchi durissima contro due colleghi: “Mi hanno fatta arrabbiare “

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi, la nota conduttrice de I fatti vostri insieme a Salvo Sottile, nei giorni scorsi non ha nascosto la delusione per le parole dichiarate da Facchinetti ed Emis Killa su Rimini.

Anna Falchi è una nota conduttrice e attrice italiana, la quale sicuramente nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissimi successi. E’ la conduttrice de I fatti vostri e pare che, in attesa di tornare al lavoro Anna abbia voluto rilasciare un’intervista al settimanale Chi, facendo delle importanti rivelazioni.

Anna Falchi, grande successo a I fatti vostri

Anna Falchi, la nota conduttrice e attrice come tutti sappiamo è al timone della trasmissione televisiva di Rai 2 I fatti vostri. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Chi, Anna ha voluto fare delle rivelazioni inaspettate che hanno lasciato tutti un pò senza parole. Ebbene, la nota conduttrice ha confessato di essere rimasta parecchio male dopo aver sentito le parole espresse da Francesco Facchineti e da Emis Killa sulla Romagna. Pare che entrambi abbiano parlato di Riccione come di una città poco sicura e pericolosa. Anna, così, non ha nascosto il fatto di essere rimasta molto male dopo aver ascoltato queste parole. “Lasciamo perdere, mi hanno fatto arrabbiare moltissimo”. Poi l’attrice ha aggiunto di non aver avuto personalmente alcun tipo di problema, ne di giorno ne tantomeno di notte a Rimini.

La conduttrice spiega il motivo di questo grande successo e parla del collega Salvo Sottile

Nel corso dell’intervista, poi, Anna ha voluto parlare del suo programma, I fatti vostri, dove lavora al fianco di Salvo Sottile. I due effettivamente stanno svolgendo davvero un grande lavoro e soltanto lo scorso anno, sono riusciti ad ottenere grandi numeri e soddisfazioni in termini di ascolti e share. Secondo Anna Falchi, uno dei motivi di questo grande successo è il fatto che lei e Salvo sono davvero un’ottima squadra e che “siamo fatti l’uno per l’altra televisivamente parlando”.

Prosegue la programmazione de I fatti vostri

Intanto, prosegue la programmazione de I fatti vostri. I conduttori nei giorni scorsi hanno affrontato delle tematiche molto importanti e tanto spazio è stato dato a quanto accaduto nei giorni scorsi nelle Marche. Ci riferiamo all’alluvione che ha colpito la provincia di Ancona e che ha causato otto vittime e tanti dispersi.