Con queste 5 abitudini non serve la palestra per restare in perfetta forma

Chi l’ha detto che per rimanere in forma bisogna andare in palestra? Ecco i 5 trucchi.

Tutti vorremmo restare in forma senza fare troppi sacrifici, ma sappiamo bene che questo è praticamente impossibile. Fare sport è molto importante, visto che ci permette di poter perdere peso o semplicemente rimanere in forma, aiutando anche la nostra mente a rimanere sgombra da pensieri e tanto altro. Ci sono persone però, che per motivi di tempo o di motivazione, non riescono ad andare in palestra. Adesso la buona notizia, soprattutto per queste persone è che non serve necessariamente andare in palestra per rimanere in forma.

Restare in forma senza andare in palestra

Puoi rimanere in forma senza andare in palestra, facendo del movimento direttamente da casa tua. Ti occorre un tapis roulant o sollevare dei pesi nel modo giusto e fare qualche altra azione che farà sicuramente bene al tuo corpo. Ovviamente ci vuole del tempo e non si ottengono risultati immediati, ma con costanza tutto verrà ripagato. Fare costantemente dei piccoli esercizi potrà avere un impatto significativo sulla salute con risultati a lungo termine.

I 5 consigli per tenersi in forma

1 Camminare, almeno 10 mila passi al giorno

Camminare è in assoluto l’attività principale che però viene spesso sottovalutata. Basta fare 30 minuti di camminata veloce al giorno per un totale di 10 mila passi quotidiani.

2 Andare in bici piuttosto che con la macchina

Se avete qualcosa da fare e potete evitare di prendere la macchina, andate in bici. Accumulare un’ora di cardio non potrà che farvi bene.

3 Fate le scale e non usate l’ascensore

Seppur più comodo, evitare di usare l’ascensore e prendete le scale. In questo modo brucerete più calorie di quelle che potreste bruciare facendo jogging.

4 Attivi anche sul divano

Fate il seguente movimento, ovvero il sit-to- stand, da seduto a in piedi. Ripetete lo stesso movimento più volte. In questo modo rafforzerete muscoli e aumenterete la frequenza cardiaca.



Ballare oltre che farvi divertire, vi permette di rimanere in forma. Un allenamento di danza di circa 30 minuti vi fa bruciare tra le 150 e le 250 calorie. Non solo, ballare vi regalerà una felicità istantanea.