Ilary Blasi fa una terribile gaffe con un amico e poi rimedia postando una foto

Ilary Blasi torna dal suo amico ristoratore dopo aver fatto una gaffe e chiede di perdonarla e lo bacia sulla guancia.

Ilary Blasi in questa estate 2022 è stata sicuramente al centro del gossip per via della separazione da Francesco Totti. Anche in questi ultimi giorni, così come tutta l’estate, la conduttrice è stata parecchio attiva sui social network. Nello specifico non è passata inosservata una storia su Instagram dove la stessa Ilary Blasi bacia, seppur sulla guancia un uomo che la stessa dice essere un suo amico ristoratore. Sui social non si è parlato d’altro.

Ilary si reca da un suo amico ristoratore ma “fa cattiva pubblicità”

Ilary e il suo amico hanno colpito l’attenzione del web. I due erano già apparsi insieme in una Instagram Stories di Ilary, nei giorni scorsi quando la stessa si era recata presso il ristorante dell’uomo, dicendo che in quella struttura si mangia piuttosto male. Nelle scorse ore invece, la conduttrice ha voluto pubblicare un’altra Instagram Stories dove è apparsa ancora una volta in compagnia del suo amico, il proprietario del noto ristorante Spaghetteria L’archetto a Roma.

Nei giorni successivi ci ritorna e dice di aver scherzato e chiede perdono

Questa volta però Ilary ha detto che in quel ristorante, ovviamente si mangia benissimo e che quella Instagram Stories, pubblicata nei giorni scorsi ovviamente voleva essere qualcosa di scherzoso e ironico. “Sono tornata per farmi perdonare”, ha detto Ilary rivolgendosi al suo amico. Quest’ultimo ovviamente scherzando, si sarebbe rivolto alla conduttrice dicendo se gentilmente potesse uscire dal suo ristorante. A quel punto Ilary, ridendo avrebbe chiesto al suo amico che cosa fosse accaduto dopo l’ultima volta, ovvero dopo la storia pubblicata dalla stessa su Instagram, aggiungendo che il suo intento fosse quello di fare pubblicità, ma a quanto pare aveva sortito l’effetto contrario.

Ilary bacia sulla guancia il suo amico ristoratore

A quel punto la Blasi ha voluto correggere il tiro dicendo che in quel locale, ovvero la spaghetteria L’Archetto si mangia benissimo. Poi si è avvicinata al suo amico proprietario e lo ha baciato amichevolmente sulla guancia dicendo se l’avesse perdonata. Un siparietto davvero molto divertente tra i due, che ha fatto sorridere anche i fan della Blasi che ridendo e scherzando ha fatto davvero pubblicità al suo amico.