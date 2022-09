Ginevra Lamborghini nella bufera, “E’ gelosa di Elettra”

0 SHARES Condividi Tweet

Sofia De Donà si scaglia contro Ginevra Lamborghini e fa delle pesanti allusioni sul rapporto con la sorella Elettra.

Il Grande fratello vip è iniziato soltanto da pochi giorni, eppure non si fa altro che parlare di alcuni concorrenti nello specifico. Tra questi c’è lei, Ginevra Lamborghini che nel momento stesso in cui è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia, si sapeva benissimo che sarebbe stata una delle protagoniste principali di questa edizione del reality. Innanzitutto per il fatto di aver un rapporto piuttosto complicato con la sorella Elettra, che tra l’altro l’ha anche diffidata a pochi giorni dall’inizio del programma. Adesso, invece, contro Ginevra si è scagliata anche l’ influencer veneta Sofia Giaele de Donà. Quest’ultima pare che abbia attaccato in modo piuttosto duro Ginevra e pare che abbia anche svelato alcune verità circa la lite della gieffina con la sorella.

Sofia Giale de Donà si scaglia contro Ginevra Lamborghini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore l’influencer che è una delle nuove entrate nella casa del Grande Fratello vip si è scagliata contro Ginevra Lamborghini. L’Influencer Veneta, ha svelato alcune verità circa la lite avvenuta un po’ di tempo fa ormai, tra Ginevra e Elettra Lamborghini. Stando a quanto riferito da Sofia pare che Ginevra fosse gelosa della sorella e che addirittura facesse di tutto per copiarla.

Pesanti rivelazioni sul rapporto tra Ginevra e Elettra

L’influencer avrebbe detto queste parole durante una conversazione con Elenoire Ferruzzi e Sara Mancuso. Sofia avrebbe detto che Ginevra non fa altro che raccontare e non raccontare, dicendo prima di non sapere i motivi che hanno portato a questa rottura con la sorella. Poi però Sofia ha fatto intendere di sapere nel dettaglio che Ginevra ha fatto qualcosa di molto grave nei confronti di Elettra e che adesso invece pensa di apparire la buona e l’umile di turno, quando in realtà le cose non stanno proprio così.

Dure parole contro la gieffina

Poi c’è andata giù piuttosto pesante nei confronti della Lamborghini, dicendo che a suo modo, Ginevra fa di tutto per mettersi al centro dell’attenzione, dopo aver vissuto per tanti anni all’ombra della sorella e adesso cerca di copiarla.