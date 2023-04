Domenica In, Sandra Milo fa andare su tutte le furie Mara Venier: “Non devi parlare in questo modo”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 9 aprile, domenica di Pasqua, Mara Venier è andata in onda con un’altra puntata di Domenica In, il suo programma domenicale che è amatissimo e seguitissimo. Mara Venier, tra i vari ospiti, ha avuto in studio anche l’attrice, ormai 90enne, Sandra Milo che ha raccontato cosa lei ha dovuto subire da ragazza, vittima di violenza da parte di un uomo, il marito e ha tenuto un discorso che al pubblico ma anche alla Venier non è piaciuto affatto. Vediamo cosa si sono dette le due donne.

Sandra Milo racconta la violenza subita dal marito

Sandra Milo ha parlato del suo grande amore per il regista Federico Fellini e, quando la Venier le ha chiesto cosa ne pensasse il marito lei ha risposto così: “Mica glielo raccontavo, mi avrebbe massacrato di botte, che già ne avevo prese abbastanza”.

E così ha iniziato a raccontare le botte che ha preso durante il matrimonio dal suo marito, Milo Ergas perché temeva che lei avesse una relazione con l’attore Enrico Maria Salerno: “Una volta, stavo filmando un film al pincio e stavo nella roulotte. Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. Enrico mi ha portato all’ospedale a fare le analisi al cranio perché pensavano che fosse rotto, per fortuna non è stato così. Però ho perso completamente l’uso delle orecchie. Uno è distrutto per sempre, perché me l’ha sfracellato. L’altro l’hanno ricostruito e ci sento, però con un orecchio solo”.

Sandra Milo dice una frase agghiacciante: ““Non serve denunciare la violenza sulle donne perchè non cambia nulla”

Mara Venier, sentito quel racconto terrificante, le ha chiesto se avesse denunciato il marito e la Milo ha risposto così: “Vabbè, è andata così … A me gli uomini violenti mi fanno una pena, perché sono dei deboli, dei fragili”.

E, ancora: “Non sanno come reagire e reagiscono con la violenza”.

Ma la Venier, sconvolta da quelle parole, ha controbattuto così: “Devono andare in galera”.

E la Milo: “Non cambia. Sono migliaia di anni che l’uomo è così. Ricordati che il primo assassino della storia è stato Caino”.

E la Venier,, sempre più sconvolta ha continuato: “Si, ma quelli che ammazzano le donne devono finire in galera, non possiamo perdonare tutti”.

Anche il web si è rivoltato alle parole di Sandra Milo.