Nunzia De Girolamo al posto di Alberto Matano: “Ecco come l’ha presa”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione invernale de La vita in diretta, come di tutte le altre trasmissioni che vanno in onda nella stagione invernale, sta per volgere al termine e, qualche trasmissione, come appunto La vita in diretta lascia il posto allo stesso contenitore, La vita in diretta estate che, però, cambia conduttore permettendo al precedente di riposarsi dopo la lunga stagione appena terminata. Quest’anno La vita in diretta estate sarà condotta da Nunzia De Girolamo mentre, fino all’anno scorso, era stata condotta da Roberta Di Capua. Vediamo le dichiarazioni che hanno rilasciato persone molto vicine alla De Girolamo a proposito di questo suo nuovo incarico.

Nunzia De Girolamo prende il posto di Matano per il contenitore estivo de La vita in diretta

Nunzia De Girolamo prenderà il posto di Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta nella stagione estiva. Lei, che ha appena terminato la conduzione di un altro programma di grandissimo successo della seconda serata del sabato sera, “Ciao maschio” pare sia molto contenta a sentire persone a lei molto vicine che hanno rivelato al settimanale DiPiùTV così: “E’ molto contenta per questa nuova esperienza. Dopo aver lasciato la politica, la sua strada è la televisione” .

E, ancora: “Anche se non può commentare le decisioni che sta prendendo la Rai, si sente molto gratificata”.

E poi hanno anche aggiunto: “Non tutti avrebbero scommesso nella sua ascesa televisiva ma chi la conosce da vicino sa che Nunzia si butta a capofitto in quello che ama e non ha nessuna paura di bruciare le tappe”.

Nunzia De Girolamo rimproverata da Alberto Matano in studio a La vita in diretta

Quest’anno La vita in diretta continuerà più a lungo rispetto agli anni precedenti, infatti, si protrarrà fino al 30 giugno e, dunque, Nunzia De Girolamo inizierà a lavorare da lunedì 3 di luglio accanto a Gianluca Semprini che già ha condotto il programma sia nel 2021 che nel 2022 insieme a Roberta Capua.

Qualche giorno fa, Nunzia De Girolamo è stata ospite da Alberto Matano a La vita in diretta e, in quell’occasione, il padrone di casa l’ha rimproverata, se pur bonariamente, perchè la De Girolamo era spesso al telefono.