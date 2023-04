Amici 22, dopo la lite con Michele Bravi e il rimprovero durissimo di Maria De Filippi, Todaro, sui social, lancia una frecciatina al veleno al programma

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro, durante il serale di Amici, andato in onda sabato 8 aprile, ha avuto uno scontro molto acceso con Michele Bravi tanto che è dovuta intervenire anche Maria De Filippi che lo ha rimproverato aspramente. Questa parte del programma, lanciata nelle anticipazioni non è, però, andata in onda e il popolo del web si è chiesto il motivo di tutto questo. NelIe ore successive, l’ex ballerino di Ballando con le stelle, sui social, ha lanciato una frecciatina velenosa al programma. Vediamo cosa ha detto.

Nel serale di Amici, Raimondo Todaro e Michele Bravi litigano furiosamente, interviene Maria De Filippi che mette a tacere il ballerino

Sabato, durante il serale di Amici, Raimondo Todaro e Michele Bravi hanno litigato con toni molto accesi, dopo che è stato eliminato il ballerino Alessio ed è finito al ballottaggio con Angelina e Mattia. Anche sui social ci sono state tante polemiche perché, a detta di tutti, il ragazzo non doveva essere eliminato.

Le anticipazioni raccontavano così la puntata:

“Si apre una super discussione tra Raimondo e Michele Bravi prima, poi tra Raimondo e gli allievi ed infine nella lite è entrata anche Maria De Filippi per scagliarsi contro Raimondo e sottolineare che il discorso che lui stava facendo era un discorso da non fare perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina per la prima della classe”.

Poi le anticipazioni proseguivano così: “Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che ora è il momento di giocare di strategia. Maria ha sottolineato, inoltre, a Raimondo che nessuno si aspettava che Samu uscisse settimana scorsa. Eppure è successo. A queste parole Wax e Mattia hanno applaudito”.

E poi le anticipazioni su De Filippi e Todaro si concludono così: “Quali sono state le parole esatte di Raimondo Todaro che hanno sollevato numerose critiche? “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei“.

Maria De Filippi non ha preso bene queste parole e gli ha risposto: «Okay Raimondo se per te Angelina vince sto programma allora dagli direttamente la coppa, che ci stiamo a fare qui se la pensi così?»

Tutto questo, però, dicevamo, non è andato in onda perché la produzione ha deciso così.

Raimondo Todaro al veleno contro il programma

Raimondo Todaro è poi tornato sui social e ha lanciato una frecciatina al programma pubblicando una storia insieme ad Alessandro Siani che era stato ospite ad “Amici” e scrivendo così: “E’ riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensato quanto sia bravo!”.