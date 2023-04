Giorgia senza freni sul compagno Emanuel: “Dopo 20 anni io e Emanuel ci detestiamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia e il compagno Emanuel Lo, insieme al figlio, formano una famiglia molto unita e la bravissima cantante ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato, con grande ironia ma altrettanta dolcezza, del suo matrimonio e della sua famiglia in generale. Vediamo cosa ha detto.

Giorgia: “Io ed Emanuel ci detestiamo”

Giorgia è legata al suo compagno, attualmente professore ad Amici, da circa 20 anni e ha raccontato della loro unione in occasione di un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli conduttore radiofonico e ideatore del podcast The Bsmt.

Giorgia ha raccontato così di lei ed Emanuel Lo: “Lui aveva 23 anni e io 31, io mi sentivo a disagio, infatti, gli dissi ‘Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande’”.

Poi partirono insieme per il tour e lei, dopo tanta insistenza da parte di Emanuel, cedette: “Quando ci siamo messi insieme gli dicevo ‘vedrai che mi lascerai per una più giovane’ e invece adesso sono 20 anni. Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno. La cosa bella è che conosciamo i difetti l’uno dell’altra e quindi sai quando ti darà fastidio”.

Giorgia, Emanuel e il loro figlio

Giorgia ha poi continuato a raccontare così della sua famiglia: “Lui da quando è nato nostro figlio mi ha consentito di continuare con la mia carriera, ho fatto tre album, tour e tra l’altro lui ha scritto spesso per me e ha realizzato dei video perché è molto bravo”.

E, ancora: “Se non stessimo insieme lavoreremmo ancora di più, ma perché lui ha un gran gusto e le cose che realizziamo insieme sono sempre molto belle”.

Invece, di chi si occupa della casa, Giorgia non ha dubbi: “Lo vedi che c’è qualcosa di ancestrale, voi siete fatti in un modo noi in un altro, lui dice ‘ah ma vuoi fare tutto tu’, no replico ‘è che quando le fai tu le fai male’. Allora lui mi dice, ‘no a te non piace come lo faccio’, ma non è che a me non piace, però se io apro la lavastoviglie e ci trovo una penna vuol dire che non l’hai fatta bene e allora la faccio io. Io in questi giorni sono stata fuori casa dove ho parlato di musica e io torno lì e divento badante, casalinga arriverò e troverò un casino ci saranno i gatti che mi diranno ‘aiutace che non c’hanno dato niente da mangiare’ e loro che si sentiranno fighissimi e la casa sarà un casino e mi dovrò subito rimettere a regime”.