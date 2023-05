Fabio Canino “Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando?” con una battuta la colpisce e la affonda

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Canino ha rilasciato un’intervista nella quale si è detto molto preoccupato sul suo futuro in Rai con il governo Meloni. Vediamo cosa ha detto.

Fabio Canino sul suo futuro in Rai con il governo Meloni

Fabio Canino ha espresso tutta la sua preoccupazione per il suo futuro in Rai ora che al governo c’è Giorgia Meloni e ha detto così:“Le hanno già messe le mani in Rai, basta guardare i programmi in onda” e alla domanda diretta de giornalista: “E tu non hai paura di finire nella lista nera?“, Fabio Canino ha risposto in modo molto schietto: “Quello che dovevo fare l’ho fatto. Il mio percorso è segnato, so di essere un privilegiato. Poi sono molto furbi, non è che ti spostano in modo tale che tu possa lamentarti. È una cosa lenta, ti lavorano ai fianchi”.

Fabio Canino fa una battuta velenosa su Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando con le stelle

Poi su Ballando con le stelle ha detto: “Ballando con le Stelle è sempre stato un programma inclusivo. Abbiamo avuto la prima concorrente transessuale, Lea T. Abbiamo avuto vari personaggi di varie diversità e con molta serenità sono sempre stati presentati, senza voler scavare nel torbido. Milly e tutti gli autori sono sempre stati molto corretti e onesti. E’ importantissimo che nel principale show del sabato sera di Rai1 si rappresentino tutti. Come è nella realtà. Se in alcuni programmi si vuole fingere che il mondo sia fatto in un certo modo, ci sono altri che grazie a Dio mostrano come sia fatto in maniera diversa. È importantissimo, ora più che mai”.

E poi su Selvaggia Lucarelli ha detto: “Se nelle altre edizioni ogni giudice dava un suo voto e la cosa finiva lì, quest’anno alla fine di ogni giudizio c’era Selvaggia che dava il giudizio sul giudizio del collega. Stiamo comunque parlando di una giuria fatta da persone diverse, che vengono da esperienze diverse, quello che si vede è vero, è proprio quello che succede, non c’è niente di finto. Se una sera ti girano le scatole si vede che ti girano le scatole. Se tornerà il prossimo anno? Non ne ho la più pallida idea, te lo dico sinceramente. Ho altro a cui pensare”.