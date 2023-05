Barbara D’Urso, Elenoire Ferruzzi “Ecco perché ho detto delle cattiverie su di lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Elenoire Ferruzzi è sempre stata dura con diversi personaggi della tv ma forse con chi ha più esagerato è stata Barbara D’Urso e ora ho voluto spiegare i motivi. Vediamo cosa ha detto.

Elenoire Ferruzzi, le sue parole durissime contro Barbara D’urso

Elenoire Ferruzzi, in passato, ha attaccato la conduttrice di Pomeriggio 5 dicendo così: “Se ieri sera ho visto la d’Urso? Ma no che dici, per carità assolutamente no, non l’ho vista. Lei è di una falsità, non la reggo quella donna. Poi io la domenica non vedo nulla in televisione. Se vedo Mara Venier? No! Non guardo né l’una, né l’altra. La mia tv è spenta e non le vedo”.

Elenoire svela perché ha detto molte cattiverie su Barbara d’Urso

Elenoire è andata ospite nel programma radiofonico Turchesando e, sulle cattiverie che ha sempre detto su Barbara D’urso, si è giustificata così: “Io dissi delle cose molto feroci su Barbara D’Urso. Mi sono anche molto pentita di averle dette con il senno di poi. Ero molto arrabbiata con lei però in maniera sbagliata. Quando io fui proposta da lei da una persona mi dissero che lei disse “no non la voglio perché lei è troppo”. Io credetti a questa stupidaggine, che per me è una stupidaggine, quindi mi arrabbiai contro di lei e inveii contro di lei anche pubblicamente.”

E poi ha continuato: “È una persona che non conosco però posso dire che i suoi ospiti li ha sempre tutelati ed è anche molto brava nel suo lavoro”.

E poi sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia ha detto:

“Luca Salatino si è lasciato con Soraia? Oh quanto mi dispiace! lo sapevo già da settembre! Non poteva durare un rapporto del genere. Ma figurati. Luca è una persona buonissima, un ragazzo con il cuore d’oro, e per me lui è sempre stato il mio vincitore e lo rimarrà sempre. Lei non era la donna per lui. Luca deve rivedere tante cose sue anche interiori. È un ragazzo che ha tanta sofferenza dentro. Gli voglio un bene immenso. Lui sta soffrendo tanto perché ci aveva creduto. Ci ha sperato. Parlava di matrimonio, di anello, infatti mi dispiace molto per lui, ma di là sapevo già che finiva così”.