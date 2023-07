Michelle Hunziker, al matrimonio di Santo Versace salvata in extremis da Ambra non fa una terribile gaffe, e poi sui social rivela cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker, insieme a tantissimi altri vip tra cui anche Ambra, ha partecipato al matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano. E poi, sui social, ha rivelato che in chiesa stava per commettere una terribile gaffe ma poi in tempo Ambra l’ha salvata. Vediamo di che si tratta.

Michelle a Ambra «Salvata da Ambra Angiolini, per fortuna c’eri tu amica mia»

Michelle Hunziker e Ambra sono state invitate al matrimonio di Santo Versace che ha sposato, a Roma, Francesca De Stefano.

Prima di andare al matrimonio, Michelle ha pubblicato sui social le foto del suo ambito ma è stata sommersa dalle critiche perché l’abito, nero e lungo, a detta dei follower non si addice ad un matrimonio, dove sempre secondo ciò che ritiene il popolo del web, i due colori da non mettere mai ad un matrimonio, sono il bianco per non mette in ombra la sposa e il nero che mal si addice ad un matrimonio.

La Hunziker non si è curata di tutte le critiche e ha partecipato a questa festa meravigliosa.

Poi, su Instagram ha svelato cosa è successo e che ruolo determinante ha avuto Ambra nel salvarla da una gaffe in chiesa. Infatti, la Hunziker ha raccontato: «Io che presa dall’emozione avrei voluto applaudire in chiesa…per fortuna c’eri tu amica mia», e poi, a seguire tante emoticon di risate.

Al matrimonio c’erano tantissimi vip: Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta, Sonia Bruganelli.

Santo Versace si è sposato a 78 anni mentre la moglie ne ha 53.

Alba Parietti scrive una dedica per il suo amico sante Versace: «Veramente una serata indimenticabile.

Dopo avere partecipato alla festa, Alba Parietti, sui social ha scritto così: “Bellissimo tutto, emozionante, commovente e divertente. Soprattutto si respirava l’amore immenso che lega due persone che si amano profondamente. Conosco Santo Versace da quando Gianni negli anni 90 aveva fatto di me una sua musa, una sua amica e per sempre sarò legata a loro in questo legame indissolubile che Gianni Versace ha saputo creare con chi amava. La festa è’ stata magica e piena di classe, bellezza ed energia e ripeto: Amore vero che si tocca, si vede e si respira tra Francesca e Santo».