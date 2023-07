Belen De Martino, lui si siede accanto alla Marcuzzi e lei cancella le foto insieme dai social, il gossip esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Sembra tiri, di nuovo, aria di crisi tra i coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, stando alle ultime indiscrezioni trapelate. I segni della crisi sembrano abbastanza evidenti. Vediamo quali sono.

Belen e Stefano di nuovo in crisi, lui toglie la fede e lei rimuove le foto dai social

Non c’è pace per la coppia, da poco ricongiuntasi, quella formata da Belen e il marito Stefano De Martino. I due, che parevano innamoratissimi e finalmente di nuovo felici perché insieme, pare che siano, ancora una volta, in crisi nera. I segnali sono molto forti ed evidenti, infatti, solo qualche giorno fa, Belen aveva pubblicato una foto che ritraeva tutta la famiglia al completo felice e in vacanza. Nella foto c’erano loro due ma anche Santiago e Luna Marie alle isole Pontine, durante una gita in barca. Ma poi lo scenario è completamente cambiato, infatti Stefano De Martino si è presentato, alla serata in cui si sono resi noti i palinsesti per la prossima stagione 2023 2024, senza indossare la fede al dito e, cosa ancora più clamorosa, si è seduto accanto ad Alessia Marcuzzi con la quale qualche estate fa, si vociferò tantissimo che ci fosse una storia clandestina. All’epoca Stefano era ancora felicemente sposato con Belen e Alessia Marcuzzi era ancora sposata con il marito. Quell’estate, ricordiamo, che scoppiò una vera e propria bomba e Belen non ha mai voluto commentare quelle voci anche quando, in seguito, è tornata con il marito.

Così come lui si è seduto accanto alla Marcuzzi, lei ha tolto dai social le foto dell’ultima vacanza e il gossip è impazzito con le voci che si sono rincorse su un‘altra grossa crisi tra i due.

Già qualche giorno fa, il settimanale Diva e Donna aveva rivelato di una crisi, poi ricomposta o tentata di ricomporre, con la vacanza alle isole Pontine. Pareva, infatti, dalle foto che la famiglia fosse serena ma poi, il 7 luglio, quando Stefano è andato alla presentazione palinsesti Rai, tutti hanno notato che non indossava più la fede e che si è seduto accanto alla Marcuzzi. A seguire, domenica 9 luglio Belen ha tolto dai social le foto della vacanza.