Un posto al sole, Luca torna nella soap ma dice: “Non è facile lavorare, c’è troppa improvvisazione”

Luigi Di Fiore, l’attore che interpreta Luca nella soap Un posto al sole, è tornato e, per l’occasione, ha rilasciato una lunga intervista a Napoliclok in cui, a cuore aperto, ha parlato del suo ruolo ma anche di come lui vive il suo lavoro. Vediamo cosa ha detto.

A Un posto al sole è tornato Luca De Santis

Luca De Santis il medico che era andato in Africa e che era partito circa 22 anni fa, è tornato.

Di Fiore, che gli dà il volto, non vedeva l’ora di tornare a recitare nella soap e ha raccontato così nell’intervista concessa a Napoliclik: “C’era qualcosa che mi mancava. Ora sono di nuovo completo. Ritorno nella città dove è seppellita mia madre, per intenderci”.

Luca De Santis è tornato ma con un fardello molto pesante, la sua malattia, l’Alzheimer, che ha rivelato per il momento solo ad un amico, Michele.

Di Fiore ha raccontato l’emozione di tornare su quel set: “Sono passati 22 anni dall’ultima volta, è stata una emozione grande. È curioso: quello che mi è successo, gli spettatori rivedono lo stesso attore che ha contribuito a far conoscere e crescere Un Posto Al Sole nei suoi primi 5 anni di vita. Napoli è la città dove è seppellita mia madre, io sono un ibrido, non mi sono mai sentito milanese. Perciò, esattamente come 22 anni fa, ora sento di essermi riappropriato della mia identità, lasciandomi alle spalle quella che ho vissuto come una dicotomia”.

Poi, ha svelato come mai il suo personaggio è rientrato nel cast dopo così tanti anni: “In questi anni c’è sempre stata l’ipotesi di far ritornare Luca De Santis. A me veniva la voglia, a più riprese, di tornare a Napoli. Poi, un bel giorno, feci uno spettacolo con Sergio Assisi, venne a vederlo uno degli autori, Paolo Terracciano, e mi disse che ci stava seriamente pensando. Ma non successe niente per due anni; invece, all’improvviso, proprio quando ci avevo messo una pietra sopra, mi arrivò la proposta di rientrare. Tuttavia, subito mi sono riambientato, è stato come ritornare nella casa dell’infanzia”.

Di Fiore rivela: “Fare l’attore non è semplice, c’è molta improvvisazione”

Di Fiore ha poi svelato cosa ha fatto in questi 22 anni in cui è stato lontano dal set di Un posto al sole: “Ho fatto tantissimo teatro e molte fiction e serie tv. Insomma, ho svolto la mia professione”

E poi ha lanciato una stoccata: “Fare l’attore nel nostro Paese non è facile. Mancano politiche di sostegno al settore. Gli attori professionisti non vengono tutelati, c’è molta improvvisazione in questo mestiere e poche regole che lo disciplinano. Purtroppo, è un fenomeno tutto italiano”.