Isola 17, Alessandra Drusian e Fabio Ricci dichiarazioni al veleno “Ecco perchè ha vinto Marco Mazzoli”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ex naufraghi dell’Isola dei famosi parlano di alcuni colleghi ed esprimono il loro giudizio sulla vittoria di Marco Mazzoli.

Nonostante l’Isola dei famosi sia terminata da diverse settimane, non si fa altro che parlare del reality condotto da Ilary Blasi. In queste ore, nello specifico a parlare sono stati Alessandra Drusian e Fabio Ricci conosciuti meglio come i Jalisse. Entrambi hanno voluto esprimere i loro giudizi su alcuni concorrenti di questa 12esima edizione del reality e commentare la vittoria di Marco Mazzoli. Ma cosa hanno riferito nel dettaglio?

Isola dei famosi, ex naufraghi parlano del reality e dei concorrenti

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, conosciuti meglio come i Jalisse sono stati i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. A distanza di qualche settimana dalla fine del programma, i due hanno espresso i loro giudizi su alcuni naufraghi ed anche hanno commentato la vittoria di Marco Mazzoli. I due sono intervenuti nel programma Non succederà più di Giada De Miceli, in onda su Radio Radio. “Nell’Isola è come vivere un metaverso. Io non voglio giustificare nessuno, però succedono delle cose per cui, per la fame, per la noia e per una serie di motivazioni distanti da persone e cose, arrivi ad un certo punto che sbrocchi. Sia Paolo che Marco le prime due settimane volevano uscire. Ci hanno fatto fatto una testa tanta, dicendo “vogliamo andare via, non ce la facciamo più, aiutateci a mandarci fuori”. Erano stanchi, soprattutto Mazzoli”. Queste le parole dei due ex naufraghi che hanno svelato qualche retroscena, aggiungendo che poi entrami hanno cambiato idea nel momento in cui sono arrivate le moglie che li hanno convinti a rimanere.

I Jalisse esprimono i loro giudizi sul vincitore Marco Mazzoli

“Quando abbiamo discusso è stato per la mia nomination e da li ho cominciato a conoscerlo meglio. Lui ha tirato fuori la maschera del Mazzoli radiofonico, quello incavolato, offensivo. Io me la sono presa, poi lui mi ha chiesto scusa e ho lasciato stare. Poi c’è stata la zattera che si bagnava troppo”. Questo quanto detto dal cantautore che nel corso dell’intervista ha smentito di aver chiesto a Mazzoli di promuovere la sua musica, anzi sarebbe stato quest’ultimo a proporre a Fabio delle collaborazioni. Drusian ha dato anche la sua preferenza, dicendo che avrebbe preferito che a vincere il programma fosse Pamela Camassa. Fabio invece ha parlato di Luca Vetrone come suo preferito.

Le perplessità su Cristina Scuccia

Perplessità espresse anche dalla Drusian su Cristina Scuccia e sul fatto che Helena sapesse che l’ex suora è fidanzata con una donna. “Sul fatto che Helena sappia che l’amore di Cristina sia una donna mi sembra strano perchè sull’Isola non si parlavano. A me non ha detto niente. Io sono molto riservata, se una persona non mi racconta spontaneamente, io non faccio domande. So quanto lei sia riservata nelle sue cose, abbiamo avuto modo di parlare tantissimo, però quando vedevo che non aveva voglia di intraprendere un discorso, per rispetto non andavo oltre. C’è chi invece aveva una grande curiosità”.