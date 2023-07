Filippo Bisciglia non si nasconde più e attacca L’Isola dei famosi per prendere le parti della fidanzata

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Bisciglia è impegnato con il programma Temptation Island ma non ha ancora mandato giù il boccone dell’Isola dei famosi a cui ha partecipato la fidanzata Pamela Camassa. E così ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa ha detto.

Filippo Bisciglia: “L’Isola dei famosi? Un’occasione persa”

Filippo Bisciglia è stato un fiume in piena durante l’intervista al magazine Chi nel parlare della partecipazione della fidanzata Pamela Camassa all’Isola dei famosi: “Forse non è stato sottolineato tanto il fatto che abbia vinto tutte le prove fisiche. Per me questa è un po’ un’occasione persa.”

E poi ha continuato sempre sulla stessa scia: “Per me ha vinto lei l’Isola dei famosi … Lei è stata un bell’esempio, un buon modo per dire che le donne se la giocano benissimo su tutti i campi. Per me ha vinto lei, lei è buona, è umile, è proprio carina.”

Filippo Bisciglia parla delle coppie che partecipano a Temptation Island

Filippo Bisciglia ha poi parlato anche del programma che conduce, Temptation Island e dei problemi che, in genere hanno le coppie che partecipano: “Alla base c’è sempre un problema di comunicazione e la poca voglia di voler risolvere quel problema. Allora mi chiedo, quando una persona non prova nemmeno a risolvere il problema è davvero innamorata? I problemi sono quasi sempre quelli, gli stessi, togliendo le estremizzazioni.”

Filippo Bisciglia, recentemente, non ha rilasciato l’intervista solo a Chi ma anche ad un altro magazine, Nuovo, in cui ha voluto parlare di Maria De Filippi:

“Dal punto di vista professionale, non c’è partita: io vorrei essere anche solo l’1% di ciò che è lei…”

E poi ha continuato con il farle ancora tanti complimenti: “Anche solo guardandola quando spiega le cose…Per me è la numero uno… Ha una dote davvero rara: saper ascoltare il prossimo e questo viene molto apprezzata dalla gente…Vorrei tanto saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio…”

Invece, su Temptation Island, ha detto: “Vivo la messa in onda con tanta emozione … Anche per me ogni lunedì è un po’ come se fosse la prima volta…”.