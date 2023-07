Non sono una signora, scoppia la lite tra Sabrina Salerno e Cristina D’Avena, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 6 luglio, è andata in onda un’altra puntata, la seconda, de Non sono una signora il programma di Alba Parietti che ha subito una serie di rinvii per motivi che non sono mai stati rivelati. La puntata è stata piacevole da seguire perché tanti sono stati i momenti di divertimento. Tra questi, ciò che ha reso la puntata particolarmente frizzante è stata la lite tra Sabrina Salerno e Cristina D’Avena. Vediamo cosa è accaduto e perché le due hanno battibeccato.

Sabrina Salerno e Cristina D’Avena hanno litigato in puntata

Ieri, durante la seconda puntata de Non sono una signora, c’è stato un momento di tensione tra Cristina D’Avena e Sabrina Salerno perché a giocare in trasmissione sono due squadre, nella prima tra gli atri, c’è Mara Maionchi mentre, nell’altra c’è sempre tra altri, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Quando le squadre dovevano cimentarsi nello scoprire l’identità del primo concorrente che era stato eliminato, Mara Maionchi ha pensato a Fabio Fulco, invece, Cristina D’Avena ha deciso di svelare:

“Io e Sabrina stavamo litigando perché lei dice una cosa ed io un’altra” e poi la tensione è continuato perché la D’Avena ha detto Luca Argentero ma subito la Salerno ha voluto mettere in chiaro: “Io mi dissocio.”

Angelika era Fabio Fulco

Ad avere ragione è stata Mara Maionchi infatti, la prima ad essere eliminato come prima Drag Queen della serata con il nome di Angelika era proprio Fabio Fulco.

Filippo Magnini, che tra l’altro è amico di Fabio Fulco, lo aveva subito capito che si trattava dell’attore napoletano invece Cristina D’Avena aveva, con convinzione, fatto il nome di Luca Argentero.

Oltre il momento della tensione tra Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, a dare pepe alla puntata, c’è stata anche la gaffe di Mara Maionchi. Infatti, è accaduto che quando una Drag Queen ha cantato America di Gianna Nannini, la Maionchi ha detto: “Un uomo non può cantare questa canzone, non vorrei conoscere un uomo che canta una canzone del genere.” Ed è intervenuta Alba Parietti che un pò in imbarazzo ma anche infastidita, ha commentato così: “Tutti possono cantare qualunque cosa”.

Poi, ad essere elimina, è stata Vulcanja, sotto le cui vesti c’era Roberta Capua, mentre a vincere la puntata sono stati i The Nancies.